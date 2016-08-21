خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-سمیه خمارباقی: سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق روز گذشته در سفری رسمی و در راس هیئتی از نمایندگان پارلمان عراق وارد تهران شد، وی در جریان سفر دو روزه خود به ایران روز گذشته با تنی چند از مقامات کشورمان از جمله «علی لاریجانی» همتای ایرانی، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه و «حسن روحانی» رئیس جمهوری کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

وی امروز نیز به دیدارهای خود ادامه داد و با «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و «علی شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیرشورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون همکاری های فی مابین و راهکارهای مبارزه با تروریسم گفتگو کرد.

سلیم الجبوری در حاشیه سفر خود به تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عراق به طور کلی به تمامی تلاش هایی که به این کشور در زمینه مبارزه با تروریسم کمک می کند نیاز دارد، در دوره ای که عراق شاهد ناامنی و پدیده تروریسم بوده است برخی کشورها موضع بارزتری در زمینه کمک به عراق در روند مبارزه با تروریسم اتخاذ کرده اند که ایران از جمله آنها است.

رئیس پارلمان عراق در ادامه یادآور شد: ایران نقش مهمی در مبارزه با تروریسم ایفا می کند و طبیعتا ما به تلاش های مشترک و دیدگاه واحد برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه نیاز داریم، تلاش هایی که در چارچوب منطقه ای باشد و تمامی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در آن سهیم باشند.

وی افزود: ما با یک بحران امنیتی در منطقه مواجهیم که نمود آن را در داعش و گروه‌های تروریستی می‌بینیم، جمهوری اسلامی ایران نقش فعالی در زمینه مبارزه با تروریسم ایفا کرد و ما شاهد بودیم که نقش بسیار زیادی در زمینه مقابله با داعش و کمک به ملت عراق از خود نشان داد.

گفتنی است آخرین تحولات عراق و منطقه و همچنین مسائل مربوط به نبرد دولت و ملت عراق با تروریست های داعش، محور گفتگوهای رئیس پارلمان عراق با مقامات ایرانی بود. در زمینه روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و عراق گفتگوهایی انجام شد، سلیم الجبوری در این باره اعلام کرد که روابط پارلمانی برای بغداد اهمیت بالایی دارد.

سلیم الجبوری معتقد است: ما و همه تصمیم‌گیران و نهادهای دولتی در عراق معتقدیم که جمهوری اسلامی ایران کشوری است که به دنبال رابطه قوی‌تر و بهتر با آن هستیم و این ارتباط همواره باید مستمر باشد و پل‌های ارتباطی میان دو کشور را به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و پارلمانی برقرار کنیم. این روابط به نفع هر دو کشور است.

رئیس مجلس عراق تاکید کرد: عراق باید نقش مهمی در زمینه مقابله با تروریسم ایفا کند و در حال حاضر نیز به سمتی حرکت می‌کنیم که از کشورهای مختلف برای مقابله با این بحران استفاده کنیم و معتقدیم که باید رتبه اول را در زمینه اهتمام به این مسئله داشته باشیم.

سلیم الجبوری در خصوص راه‌حل اختلافات گروه‌های سیاسی در عراق گفت: مسئولان و تصمیم‌گیران در عراق این عنایت را دارند که مشکلات را حل کنند و موضع‌گیری واحد در مبارزه با تروریسم و حل مشکلات اقتصادی دارند.

وی با اشاره به ضرورت ثبات سیاسی در عراق و لزوم ایفای نقش فعال از سوی رهبران گروه های مختلف عراقی به ویژه رئیس پارلمان این کشور در این روند، اظهار داشت: با مجاهدت ارتش، نیروهای مردمی و حمایت همه جانبه گروه های مذهبی، سیاسی، و قومی مسیر دفع کامل تروریسم به عنوان مهمترین اولویت امنیتی عراق در حال پیشرفت و تکمیل است.