بازگشایی پیاده راه ۱۷ شهریور از خیابان صفا تا میدان شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی با بیان این مطلب گفت: بعد از برگزاری چندین جلسه با کسبه محدوده ۱۷ شهریور و انجام نظرسنجی های کارشناسی در سطح محله از اهالی و کسبه و تحلیل و آنالیز درخواست ها و پیشنهادات مردم، کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به این نتیجه رسید که پیشنهاد کسبه مبنی بر بازگشایی موقت این محور از خیابان صفا تا میدان شهدا تقدیم شهردار محترم تهران شود و در مدت مشخصی بررسی های لازم برای کمک به بهبود اوضاع اهالی و کسبه اتخاذ گردد. پس از طرح پیشنهاد مذکور و موافقت قالیباف، تصمیم بر این شد به منظور کمک به رونق کسب و کار کسبه این محدوده، زمینه سازی های مناسب، جهت تسهیل تردد و معرفی محدوده انجام گردد.

سروری ادامه داد: این تصمیم به دلیل موقعیت و وضعیت کسبه محل و حمایت از آنان گرفته شد و با همراهی تیم مدیریت شهری اجرا خواهد شد. بر خلاف ساکنین محل که آرامش و عدم تردد بیش از حد، باعث سکون و آرامش آن ها می شود، رونق و کسب و کار کسبه منوط به همین امر یعنی شلوغی و رفت و امد بسیار زیاد می باشد و به همین دلیل ۹۱.۳ درصد کسبه، مشکل عمده محل فعالیت خود را بسته شدن محل تردد ماشین ها در خیابان ۱۷ شهریور می دانند و ۶۵ درصد آن ها برای حل مشکلات محدوده فعالیت خود پیشنهاد کرده اند که خیابان یا از سر صفا رو به پایین باز شود و یا اینکه و به حالت قبلی خود برگردد.

وی افزود: طی جلساتی که به همراه برخی اعضای شورا با معاونین و شهردار تهران گذاشتیم، امکان اجرای پیشنهادات اصلاحی مطرح و مقرر شد اولاً نسبت به آسیب های اجتماعی و مشکلات ناشی از آن همچون اعتیاد و فحشا با همکاری نیروی انتظامی یک مرکز انتظامی با نیروی انسانی مجرب و مقتدر در آن محدوده دایر شود و با توجه به گره ترافیکی شدید در این محور با عنایت به تغییرات جدید این محور باید تمهیدات دیگری همچون توسعه حمل و نقل عمومی بیش از وضع موجود در دستور کار قرار گیرد و با همکاری راهور در صورت امکان دسترسی های بیشتر مهیا شود.

سروری در پایان از صبر و شکیبایی مردم و همکاری مجموعه مدیریت شهری و شهردار درخصوص تأمین نظر مردم و خدمت بیشتر به آنها تشکر و قدردانی کرد.