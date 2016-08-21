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۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۰۷

سروری خبر داد:

بازگشایی پیاده راه ۱۷ شهریور از خیابان صفا تا میدان شهدا

بازگشایی پیاده راه ۱۷ شهریور از خیابان صفا تا میدان شهدا

پیشنهاد بازگشایی پیاده راه ۱۷ شهریور از خیابان صفا تا میدان شهدا از سوی کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران به شهردار تهران با موافقت قالیباف همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی با بیان این مطلب گفت: بعد از برگزاری چندین جلسه با کسبه محدوده ۱۷ شهریور و انجام نظرسنجی های کارشناسی در سطح محله از اهالی و کسبه و تحلیل و آنالیز درخواست ها و پیشنهادات مردم، کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به این نتیجه رسید که پیشنهاد کسبه مبنی بر بازگشایی موقت این محور از خیابان صفا تا میدان شهدا تقدیم شهردار محترم تهران شود و در مدت مشخصی بررسی های لازم برای کمک به بهبود اوضاع اهالی و کسبه اتخاذ گردد. پس از طرح پیشنهاد مذکور و موافقت قالیباف، تصمیم بر این شد به منظور کمک به رونق کسب و کار کسبه این محدوده، زمینه سازی های مناسب، جهت تسهیل تردد و معرفی محدوده انجام گردد.

سروری ادامه داد: این تصمیم به دلیل موقعیت و وضعیت کسبه محل و حمایت از آنان گرفته شد و با همراهی تیم مدیریت شهری اجرا خواهد شد. بر خلاف ساکنین محل که آرامش و عدم تردد بیش از حد، باعث سکون و آرامش آن ها می شود، رونق و کسب و کار کسبه منوط به همین امر یعنی شلوغی و رفت و امد بسیار زیاد می باشد و به همین دلیل ۹۱.۳ درصد کسبه، مشکل عمده محل فعالیت خود را بسته شدن محل تردد ماشین ها در خیابان ۱۷ شهریور می دانند و  ۶۵ درصد آن ها برای حل مشکلات محدوده فعالیت خود پیشنهاد کرده اند که خیابان یا از سر صفا رو به پایین باز شود و یا اینکه  و به حالت قبلی خود برگردد.

وی افزود: طی جلساتی که به همراه برخی اعضای شورا با معاونین و شهردار تهران گذاشتیم، امکان اجرای پیشنهادات اصلاحی مطرح و مقرر شد اولاً نسبت به آسیب های اجتماعی و مشکلات ناشی از آن همچون اعتیاد و فحشا با همکاری نیروی انتظامی یک مرکز انتظامی با نیروی انسانی مجرب و مقتدر در آن محدوده دایر شود و با توجه به گره ترافیکی شدید در این محور با عنایت به تغییرات جدید این محور باید تمهیدات دیگری همچون توسعه حمل و نقل عمومی بیش از وضع موجود در دستور کار قرار گیرد و با همکاری راهور در صورت امکان دسترسی های بیشتر مهیا شود.

سروری در پایان از صبر و شکیبایی مردم و همکاری مجموعه مدیریت شهری و شهردار درخصوص تأمین نظر مردم و خدمت بیشتر به آنها تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 3747823

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