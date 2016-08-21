۱۵۷۰ کلاس درس در آمل هوشمند شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مرزبند عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزشوپرورش ادامه داد: اجلاس مدیران آموزشوپرورش کشور به مدت سه روز در تهران برگزار شد که مشکلات بهصورت کارگروهی بررسی و عمده بحثها در خصوص هدایت تحصیلی، جذب فرهنگیان و ساماندهی مدارس غیرانتفاعی بود.
مدیر آموزشوپرورش آمل تصریح کرد: در بحث پروژه مهر در هفت کارگروه فعالیتهایی صورت میگیرد که با طرح هجرت ۳، ۴۲ آموزشگاه تجهیز و بهسازی شد و ۳۰ مدرسه روستایی و ۱۲ مدرسه شهری است اما اعتبارات تخصیص پیدا نکرد و از منابع داخلی استفاده کردیم.
وی اظهار داشت: کمک کردیم تا ۶۰ مدرسه بهسازی شود که ۴۰ مدرسه روستایی و ۲۰ مدرسه شهری بود و برای ۲۹ مدرسه تجهیزات جدید دادیم و ۱۵ آموزشگاه نیز فضای گرمایشی آنان را ساماندهی کردیم.
مرزبند ادامه داد: مدرسه لسانی در حال مقاومسازی است، همچنین سه پروژه طرح برکت در حال احداث داریم و پروژهای مشارکتی در پاشاکلا است و امیدواریم تا مهر به انجام برسد.
وی گفت: شهرستان آمل بیش از ۵۷ هزار دانشآموز دارد که رتبههای خوب زیر صد و هزار آوردیم و ارائه مقایسه آماری آن در حال انجام است و کسب رتبه کشوری تولید محتوای الکترونیک را از سوی همکاران داشتیم و دانشآموزان ما نیز در مسابقات جهانی افتخارآفرین شدند.
مرزبند تصریح کرد: سرویس مدارس آمل در چند سال گذشته ساماندهی شده است که همان رویه سابق را ترمیم میکنیم و میخواهیم خانوادهها و دانشآموزان در این خصوص دغدغه نداشته باشند.
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