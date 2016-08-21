به گزارش خبرنگار مهر، توکل لطفی در جلسه هم اندیشی تشکل ها و فعالان سیاسی استان با استاندار البرز که عصر یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: شرط تشکیل خانه احزاب در استان البرز فعالیت حداقل ۱۵ حزب است.

وی با بیان اینکه از ۱۹ حزب و گروه سیاسی موجود در استان تنها ۱۱ حزب فعال هستند، افزود: در سال جاری هشت بازدید از احزاب مختلف استان البرز به همراه مسئولان به عمل آمده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز با اشاره به مبحث مهم تشکیل خانه احزاب در استان البرز خاطر نشان کرد: برای تشکیل این نهاد صنفی باید شرایطی لحاظ شود که در حال حاضر فقط بخشی از آن در استان فراهم است.

لطفی با تاکید بر اینکه درصدد هستیم تا تعداد احزاب فعال استان البرز به ۱۵ حزب برسد، تصریح کرد: امید است احزاب با اخذ مجوز استانی به فعالیت بیشتری در استان بپردازند.

وی گفت: باید به این مهم نیز اشاره کرد که فعالیت این احزاب طبق قانون اساسی با مجوز کشوری مانعی ندارد اما صلاح بر این است مجوز استانی نیز اخذ شود.