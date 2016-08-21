مهدی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه کودکان کار و خیابان، اظهار کرد: شبکه کودکان کار توسط سازمان های مردم نهاد در سطح کشور به صورت خوشه ای جمع آوری شده، است.

وی در ادامه با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با شبکه کودکان کار اشاره کرد و گفت: مشکلاتی سازمان های مردم نهاد مطرح کرده اند در تفاهم‌نامه قید شده و تلاش لازم برای رفع این معضلات انجام می شود.

به گفته مدیرکل پیشگیری های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضائیه سازمان هایی که در حوزه کودکان کار و خیابان فعالیت می کنند کار بسیار سخت و طاقت فرسایی انجام می دهند به همین منظور رفع مشکلات این سازمان ها در دستور کار اداره کل پیشگیری های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضائیه قرار دارد.

افتخاری با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش مشارکت های مردمی در حوزه کودکان کار و خیابان، گفت: زمانی که فعالیت NGO ها افزایش می یابد به معنای فعال شدن شبکه های مردمی است چراکه این سازمان ها توسط مردم تشکیل و اداره می شود.

وی به مشکلات سمن ها برای راه اندازی خانه سمن و افزایش اختیارات اشاره کرد و گفت: فردی که مجوز دریافت می کند مسئول پیگیری سازمان مردم نهادی است که ایجاد کرده و شخصیت حقوقی به آن داده است.