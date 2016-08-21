به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دیدار اعضای فراکسیون شاهد با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز (یکشنبه ۳۱ مردادماه) برگزار شد.

بنابراین گزارش، لاریجانی در ابتدا با ابراز خرسندی از ایجاد فراکسیون شاهد و فرزندان آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، گفت: این فراکسیون یکی از فراکسیون‌های خوبی است که نمی‌توان وجود و اثر آن را انکار کرد و ان‌شاالله شما فرزندان شاهد باعث خیر و برکت و نورانیت مجلس شوید. افتخار ما وجود شما فرزندان شهید است که شعله‌هایی از آتش عشق شهدا هستید.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد لایحه جامع ایثارگران، گفت: نمایندگان خودشان در زمینه پیگیری لایحه فعال باشند تا لایحه در قانون برنامه ششم تمدید یا برای همیشه تایید شود، هرچند دولت معمولا می‌گوید می‌خواهیم قانون را اصلاح کنیم لذا لایحه آورده نشود به‌همین دلیل باید از سوی فراکسیون شاهد نظارت و مراقبت صورت گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه فراکسیون‌ها در ابتدا با شوق و ذوق تشکیل می‌شوند اما در ادامه چندان اثر وجودی ندارند، پیشنهاد داد: برای فراکسیون شاهد برنامه‌ تهیه کنید، مثلا قرار است عرض ۴ سال این اقدامات از سوی فراکسیون شاهد صورت گیرد، در این صورت خودتان احساس تحرک خواهید کرد.

رییس قوه مقننه ادامه داد: بهتر است برای پیگیری برخی از مباحث تحقیق و تفحصی مربوط به حوزه خود از ماده ۲۳۶ آیین‌نامه استفاده کنید چراکه معتقدم این ماده یک ظرفیت نظارتی است، درخصوص نحوه نظارت بر دستگاه‌ها، از تحقیق و تفحص بهتر عمل کرده و زودتر به نتیجه می‌رسد، مثلا ۱۰ الی ۱۵ نفر از نمایندگان می‌گویند فلان دستگاه فلان کار را کرده که طبق این ماده می‌توان آن را در کمیسیون بررسی، سپس کمیسیون نتیجه را به صحن ارائه دهد و در ادامه مجلس رای می‌دهد که مثلا آن تخلف محرز است و به قوه‌قضایه می‌فرستاد.

وی همچنین افزود: از آنجا که تحقیق و تفحص‌ از بنیاد شهید مربوط به مجلس قبل است، در این مجلس قابل ارائه مجدد و پیگیری نیست و با توجه به اینکه این تحقیق و تفحص‌ کار و خرج زیاد به دنبال داشته، اگر باز هم انجام شود بار چند صد میلیونی به دوش مجلس می‌گذارد، به همین دلیل است که ما در پذیرش آن تعلل می‌کنیم.

لاریجانی ادامه داد: تحقیق و تفحص در مجلس قبل با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد! البته ظاهرا به نکاتی هم رسیده بودند اما با توجه به اینکه تحقیق و تفحص قابل انتقال به مجلس فعلی نیست، از طرفی هم خرج زیادی برای آن شده راه بهتر برای ادامه کار این است که تحقیق و تفحص را از طریق ماده ۲۳۶ دنبال کنید.

در این نشست محمد مهدی مفتح رییس فراکسیون شاهد مجلس نیز با بیان اینکه تعداد اعضای فراکسیون شاهد در این دوره از مجلس نیز به طور کمی و کیفی افزایش داشته است، به اقداماتی که اعضای فراکسیون شاهد در دوره‌های قبلی انجام داده‌اند اشاره کرد و گفت: فرزندان شاهد طبق قوانین، ایثارگر شناخته نمی‌شدند و از مزایایی مرتبط نیز برخوردار نبودند ما در دوره‌های قبل قوانین خوبی در رابطه با فرزندان شهدا و ایثارگران پیگیری و ایجاد شد.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه هیچ بندی به فرزندان شاهد و ایثارگر اختصاص نداشت اما فصلی با عنوان "فصل ایثارگران" در لایحه برنامه ششم توسعه اضافه شد، همچنین لایحه جامع ایثارگران تبدیل به قانون شد و در مجلس به تصویب رسید.

این نماینده با اشاره به خلاءهای قانونی که جامعه شهدا و ایثارگران با آن مواجه هستند اشاره کرد و گفت: قانون موقت جامع ایثارگران ذیل برنامه پنجم توسعه طی دی ماه سال جاری به پایان می‌رسد و اگر فکری برای آن نشود در سال آینده حوزه ایثارگران با خلاء قانونی مواجه و با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهند شد.

مفتح همچنین افزود: در لایحه احکام دائمی هم قانون «جامع ایثارگران» با یک سری اصلاحات آمده است، که نیاز به تصویب در شورای نگهبان دارد و ما به دنبال جلوگیری از ایجاد بار مالی جدید و بیشتر در این لایحه هستیم تا این قانون مانند شرایط مالی امسال و سال‌های قبل استمرار پیدا کند.

رییس فراکسیون شاهد مجلس با بیان اینکه هیات رئیسه فراکسیون شاهد تشکیل شده است، داشتن اتاق و دبیر برای فراکسیون شاهد را جزو مطالبات این فراکسیون معرفی کرد.

بنابراین گزارش محمد مهدی افتخاری، احمد بیگدلی، احمد صفری، محمود صادقی، محمد قمی، روح‌الله حضرت پور، فریده اولادقباد، ناهید تاج‌الدین، زهرا ساعی، سمیه محمودی از اعضای فراکسیون شاهد در این جلسه نیز حضور داشتند.