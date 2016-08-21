به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های کره جنوبی از هشدار دولت این کشور به تمامی شهروندان برای رعایت جوانب احتیاط به دنبال فرار دیپلمات کره شمالی به این کشور خبر دادند.

به گزارش اسپوتنیک، بر اساس ادعای رسانه های کره جنوبی، همسایه شمالی این کشور احتمال دارد به انجام برخی اقدامات به تلافی فرار دیپلمات کره شمالی به کره جنوبی مبادرت نماید.

خبرگزاری یونهاپ وابسته به کره جنوبی در این باره اعلام کرد: احتمال زیادی وجود دارد که «پیونگ یانگ» پس از این فرار و آسیب وارده به این کشور به دنبال برخی اقدامات باشد و لذا به شهروندان توصیه می شود که همواره جوانب احتیاط را رعایت نمایند.

لازم به ذکر است، «تائی یانگ هو» دیپلمات سفارت کره شمالی در لندن که دو روز پیش خبر ناپدید شدنش در رسانه های گروهی اعلام شده بود، روز گذشته اعلام شد که به کره جنوبی فرار کرده است.

بنا به اعلام رسانه های کره شمالی، جرائم مختلفی علیه این دیپلمات مطرح بوده و لذا وی از ترس محاکمه از لندن به کره جنوبی گریخته است.

این دیپلمات کره شمالی «تائی یانگ هو» نام دارد و به مدت ۱۰ سال نمایندگی از جانب دولت پیونگ یانگ در انگلستان سکونت داشت؛ حال آنکه اعلام شده بود هیچ نشانه ای از وی و خانواده اش یافت نمی شود.