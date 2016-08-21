به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس چهارمحال و بختیاری رحمت الله نجفی گفت: با اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس در جاده شهرکرد به فارسان بلافاصله اکیپ گشت پلیس راه و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد یک دستگاه سواری پژو پارس با پنج سرنشین از جاده منحرف و واژگون شده است.

وی ادامه داد: در این سانحه دختربچه چهار ساله و راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و سه سرنشین دیگر آن نیز مجروح و با کمک نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.