نشست جمعيت وفاداران با دبيران كل جبهه پيروان خط امام و رهبري بزودي برگزار مي شود

محمدعظيمي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اينكه كميته روحانيت جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي براي انتخاب كانديدا جهت حضور در انتخابات خبرگان فعال است، گفت: پيشنهادات خود را به جامعتين ارائه مي دهيم.

وي افزود: كميته انتخاباتي جمعيت وفاداران ماموريت يافته با توجه به معيارها و مولفه هايي كه جمعيت تعريف نموده كانديداي مورد نظر را براي شركت در انتخابات شوراهاي شهر شناسائي نمايد تا به ليست مناسبي دست يابيم.

سخنگوي جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي مولفه هاي مورد نظر جمعيت وفاداران را در اعتقاد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي و ولايت دانست و اظهار داشت: از ميان افرادي كه اين اعتقادات را داشته باشند كساني در ليست ما قرار مي گيرند كه تخصص و كارآمدي لازم را داشته باشند و همچنين از مقبوليت نسبي نيز برخوردار باشند و آراء عمومي هم متوجه آنها شود.

عظيمي با اشاره به نشستي كه به زودي توسط اين جمعيت برگزار خواهد شد، تصريح كرد: در اين نشست مسائل في مابين در خصوص نحوه همكاري و هماهنگي در برگزاري انتخابات و ارائه ليست مشترك مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

وي اقدام بعدي جمعيت وفاداران را در مراحل اجرايي انتخابات و عرصه تبليغات دانست و افزود: هنگامي كه ليست مشترك اصولگرايان ارائه شد با تمام توان وارد عرصه تبليغات مي شويم و در صدديم كمك شايسته اي را در جبهه اصولگرايان به منصه ظهور بگذاريم.

عظيمي در پايان گفت: آقايان شبيري، دعوتي، نيكي ملكي، عباسي، حسيني و گندم كار از اعضاي كميته روحانيت جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي هستند.