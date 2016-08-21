به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقامات مسئول در شهر «غازی آنتپ» از پیدا شدن بقایای کمربند انتحاری مورد استفاده در انفجار تروریستی شب گذشته در این شهر خبر دادند.

بر اساس این گزارش، بخش هایی از بقایای کمربند انفجاری متعلق به عامل انتحاری که در حمله تروریستی شهر «غازی آنتپ» مورد استفاده قرار گرفته بود، پیدا شده است.

این امر به مثابه مهر تأییدی بر اظهارات امروز «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه است که در یک سخنرانی زنده تلویزیونی، این حمله تروریستی را به گروهک تکفیری داعش نسبت داده بود.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه سخنان خود، عامل انتحاری انفجار تروریستی شب گذشته در شهر «غازی آنتپ» را بین ۱۲ تا ۱۴ سال عنوان کرده بود.

وی در ادامه اعلام کرده بود که در این حادثه تروریستی ۶۹ نفر زخمی شدند که حال ۱۷ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

لازم به ذکر است، یک عامل انتحاری امروز بمب همراه خود را در نزدیکی محل برگزاری یک مراسم عروسی در این شهر واقع در جنوب ترکیه منفجر کرد.

شبکه تلویزیونی «اِن تی وی» ترکیه نیز در گزارشی با اشاره به وقوع «حمله ای تروریستی» در غازیانتپ تاکید کرد هدف این حمله، یک مراسم عروسی بوده است.