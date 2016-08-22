به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین معزی شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در جمعیت هلل احمر استان زنجان، افزود: انسان موجودی قابل تکریم است و جایگاه بسیار والایی دارد و در این میان سرلوحه عمل جمعیت هلال احمر تکریم انسان است.

وی با بیان اینکه فعالیت های جمعیت هلال احمر گسترده است، ادامه داد: فعالیت های هلال احمر بسیار متعدد است و با نجات دادن یک انسان در معرض حادثه زندگی دوباره به او می بخشد که این خود تکریم انسان است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه در راس اهداف چهارگانه جمعیت هلال احمر تکریم شخصیت انسان قرار دارد، افزود: در حال حاضر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در۲۰ کشور جهان و بخصوص در آمریکای لاتین خدمات ارائه می دهد و بایدامکانات هلال احمر روزآمد شود و در این راستا نیز گام های خوبی برداشته شده است.

معزی با بیان اینکه فریاد مظلومیت مردم یمن از سوی جمهوری اسلامی ایران به گوش جهانیان رسید، گفت: جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف حامی مظلومان است و فریاد آنان را به جهانیان می رساند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور های استعماری از حقوق بشرذ استفاده ابزاری می کند، افزود: برخی ها به دروغ دم از حقوق بشر می زنند در حالی که به خاک و خون کشیده شدن انسان ها را می بینند اما در زمینه محکومیت جنایتکاران همواره سکوت کرده اند.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: هیچ شبکه اجتماعی همچون هلال احمر وجود ندارد که در روستاها و نقاط مختلف کشور فعالیت داشته باشد و خدمات درمانی ارائه بدهد.

معزی با بیان اینکه بزرگ‎ترین سرمایه اجتماعی جمعیت هلال احمر اعتماد مردم است و یاری رساندن و تعاون از ویژگی‌های مهم جمعیت هلال احمر است، گفت: در حوزه فرهنگی رشد و ترویج و تعمیق فعالیت‎ها از جمله ماموریتهای جمعیت هلال احمر است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر کشور گفت: ۲۰ هزار جوان در استان زنجان به صورت داوطلبانه در کنار هلال احمر به مردم خدمت کرده و مردم را تکریم می‌کنندو این برای استان بزرگترین امتیاز است.

معزی با بیان اینکه مهم ترین مسئولیت نماینده ولی فقیه در حوزه فرهنگی است و فعالیت های خوبی را هم انجام می دهد، افزود: جمعیت هلال احمر همواره در کنار مردم است ولی متاسفانه جمعیت هلال احمر به رغم فعالیتهای زیادی که دارد به خوبی اطلاع رسانی نمی شود و اطلاع رسانی در این حوزه ضعیف است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر کشور گفت: مردم باید با اهداف و خدمات جمعیت هلال احمر بیشتر آشنا شوند تا برای یاری رسانی به هم نوعان خود در مواقع حادثه داوطلب شوند.