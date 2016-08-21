به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی وسیع در سطح جنگل‌های بلوط کرمانشاه و ایلام از ظهر امروز یکشنبه شروع شد.

بر پایه این گزارش آتش سوزی در قسمت‌هایی از جنگل‌های مشترک استان‌های ایلام و کرمانشاه رخ داد. این در حالی است که در ساعاتی از روز گذشته نیز در این منطقه آتش سوزی به وقوع پیوست.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام مهار آتش سوزی امروز در جنگل‌های مشترک ایلام و کرمانشاه گفت: آتش سوزی امروز حوالی ساعت ۱۳ به ما اطلاع داده شد و با تلاش فراوان و کمک نیروهای مردمی ساعت ۱۹ آتش به طور کامل مهار شد و متاسفانه بیش از ۶ هکتار پوشش جنگلی مربوط به استان ما طعمه حریق شد.

شیخ ویسی با اشاره عمدی بودن علت وقوع این آتش سوزی افزود: دیروز نیز در این منطقه حوالی ظهر شاهد وقوع آتش سوزی بودیم که مهار شد و امروز نیز دوباره عده‌ای مغرض جنگل‌ها را به آتش کشیدند.

وی بیان کرد: آتش سوزی در جنگل‌های استان کرمانشاه اتفاق افتاد و به جنگل‌های استان ایلام هم سرایت کرد.

شیخ ویسی افزود: در آتش سوزی دیروز نیز قریب به ۲۵ هکتار پوشش جنگلی طعمه حریق شد و آتش ساعت ۲۲ خاموش شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه بیان کرد: ما حتی پیشنهاد دادیم که دو نگهبان از اهالی منطقه برای حفاظت از جنگل‌ها پیشقدم شوند.