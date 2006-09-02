ويژه نامه پيامبر اعظم(ص) منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه رسول اعظم، در نخستين شماره اين فصلنامه موضوعاتي چون رجعت بشريت به كانون رحمت ، محمد (ص) نقطه پيوند امت اسلام ، هيچ كاري براي پيامبر (ص) نكرده ‌ايم ، چون در مسير پياده باشيم پيروز صحنه ماييم ، محمد (ص) پيامبري براي هميشه ، از بعثت تا انقلاب و مردي از قبيله محمد (ص) درج شده است .

جانان در نگاه جانان ، خلق و خوي پيامبر اعظم (ص) ، سيماي رسول اكرم (ص) در انجيل برنابا ، زنده به گوري مدرن در قرن آخر الزمان ، زن در ميان دو جاهليت ، روز‌آمدي توأم با دورانديشي ، توهين به پيامبر (ص) چرا؟ ، تنگه احد در جهان رسانه ، اين پروند مفتوح است ، محمد (ص) و حاكمان امت ، محمد (ص) بر قله‌هاي انديشه ، سه بانوي حامي ، زندگي زن پس از زنده به گوري ، وحي و پيامبري با طعم هاليوودي و آخرين فرستاده بر پرده نقره ‌اي ، از ديگر مباحث طرح شده در نخستين شماره فصلنامه " فرهنگ پويا" است .

پويا، فصلنامه فرهنگي، اجتماعي سياسي ، نشريه دانشجويي دفتر پژوهشهاي فرهنگي است .