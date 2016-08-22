به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طهماسبی شامگاه یکشنبه در جشنواره مسجد، با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش تجلیل از فعالان حوزه مسجداست، افزود: ترویج و گسترش فرهنگ و نقش مسجد در محل از جمله اهداف برگزاری همایش مسجد است.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان به نقش محوری مساجد در ابعاد عبادی و سیاسی، اجتماعی اشاره کردو گفت: یکی از موضوعات مهم در تبیین فرهنگ دینی و اسلامی در مساجد، امام جماعت است.

طهماسبی با بیان اینکه باید کار کرد مساجد تقویت شود و مساجد برنامه های خوب و جامعی برای قشر جوان داشته باشد، تاکید کرد: باید با اجرای برنامه‌های مختلف از ظرفیت مساجد در ارتقای سطح بینش و تعمیق باورهای دینی افراد به ویژه نسل جوان استفاده کرد و توجه به کار کرد مساجد و تقویت آن باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

در ادامه این همایش مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به برنامه‌های اجرایی اوقاف در مساجد، گفت: اقامه نماز جماعت در مساجد به منزله قدرت نمایی اصحاب مسجد است.

حجت‌الاسلام احمد نیکنام با بیان اینکه خوشبختانه در استان زنجان حضور جوانان در مساجد بسیار مطلوب است، افزود: هرکس با اهتمام زمینه بازسازی مساجد و حضور مومنان را در مساجد فراهم سازد، اجر و قرب دنیوی و اخروی خواهد داشت.