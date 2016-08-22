به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دیلم، انتقام عزیززاده گفت: بخش‌های بستری بیمارستان(اطفال، جراحی، ارتوپدی، زنان، نوزادان، ccu ،icu) مشتمل بر ۴۰ نخت و اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال با زیر بنای ۸۳۰ منر مربع، در هفته دولت و با حضور وزیر بهداشت و درمان و مسئولین استانی و شهرستانی به بهره برداری می‌ رسد.

وی افزود: بخش توسعه رادیولوژی با زیر بنای ۴۴۰ متر مربع و آورده اولیه ۴ میلیارد ریال توسط خیر دیلمی و توسعه اورژانس بیمارستان با زیربنای ۳۱۲ متر مربع در هفته دولت کلنگ زنی می شود.