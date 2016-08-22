علی کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه حفظ کرامت انسانی و توجه به حفظ ابروی جامعه هدف کمیته امداد از اولویت هاست، گفت: از ابتدای اجرای طرح اشتغال‌زایی و اعطای تسهیلات در شهرستان نهاوند ۸ هزار و ۶۳۴ فقره وام پرداخت‌شده است.

وی بابیان اینکه مبلغ وام پرداختی به مددجویان طی این مدت ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است، گفت: در سال گذشته و در دو سرفصل از اعتبارات بانکی و اعتبارات داخلی امداد که قرض‌الحسنه بوده، به مددجویان تسهیلات پرداخت‌شده است.

کاویانی افزود: سال گذشته و درمجموع با ارائه ۳۹۰ طرح کشاورزی، دام‌پروری، صنایع‌دستی و فعالیت‌های صنعتی و خدماتی مددجویان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان تسهیلات گرفته‌اند.

رئیس کمیته امداد نهاوند گفت: در این راستا کارشناسان شهرستان و استان برای پایدار نمودن طرح‌ها بیش از ۸ هزار و ۸۲۷ مورد بازرسی و سرکشی از این طرح‌ها انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای هرچه پربارتر کردن این اقدامات و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زایی برای مددجویان ۱۹۵۶ مورد کلاس‌ و دوره کوتاه‌مدت در زمینه های کشاورزی، دام‌پروری و فرش‌بافی برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه آموزش‌های کوتاه و بلندمدت افزون بر ۱۴۱ میلیون تومان هزینه شده است، گفت: علاوه بر آموزشگاه‌های دولتی شهرستان، تمامی آموزشگاه‌های خصوصی نیز با کمیته امداد امام خمینی نهاوند قرارداد و همکاری دارند.

وی افزود: کمیته امداد با حضور در روستاهای محروم کلاس‌هایی چون آموزش چگونگی پرورش قارچ، خیاطی، فرش‌بافی و غیره انجام داده است.