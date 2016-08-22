حمله نانوذرات زنجبیلی به التهاب های روده

به گزارش خبرنگار مهر، فواید درمانی زنجبیل از هزاران سال پیش شناخته شده بود و از آن به عنوان یک داروی طبیعی در مواردی مانند اسهال یا شل شدن شکم استفاده می شده است. اما این گیاه هنوز خواص ناشناخته بسیاری دارد.

محققان زنجبیل تازه را به نانوذره ای تبدیل کرده اند که می تواند در درمان بیماری های مزمنی مانند بیماری التهاب روده یا مبارزه با سلول های سرطانی سودمند باشد. این مطالعه اولین تحقیق مشترک بین محققان مرکز پزشکی آتلانتا و دانشگاه جرجیا است.

مطالعات پیشین محققان نشان داده بود، این گیاه دارای خاصیت ضد التهاب بوده و می تواند در درمان بیماری های گوارشی سودمند باشد.

اما این بار ، مطالعه محققان با توجه و بررسی خاص ریشه زنجبیل تازه آغاز شد. در ادامه از دستگاه سانتریفیوژ و همچنین پراکندگی فراصوت برای تبدیل زنجبیل به ذرات ریز حدودا ۲۳۰ نانومتری استفاده شد.

سپس این ذرات را از طریق دهان به موش های آزمایشگاهی خورانده و در ادامه این ذرات توسط سلول های روده جذب شد. در حین این مطالعه، محققان پی به نقش زنجبیل در ترمیم التهاب های روده بردند.

نانوذرات ناشی از زنجبیل GDNP نیز در بهبود ناراحتی های کولن موثر هستند.

محققان معتقدند لیپیدهای موجود در نانوذرات زنجبیلی باعث ایفای این نقش می شوند. یکی از این لیپیدها، phosphatdic asid، فسفاتیدیک اسید بوده که در ساخت غشای سلولی نقش دارد.

این ذرات همچنین حاوی ترکیباتی مانند 6gingerol - و 6shogaol- هستند که در مقابله با اکسیداسیون، التهاب و سرطان کاربرد دارند.

نتایج این مطالعه در ژورنال biomaterials به چاپ رسیده است.