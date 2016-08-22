به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان،سخنگوی اداره پلیس نیواورلئان گفت: مقامات مسئول در حال تحقیق در مورد این تیراندازی هستند.

دو عابر پیاده که احتمال می رود عامل این تیراندازی در شامگاه یکشنبه باشند هنوز فراری هستند و ماموران پلیس نتوانسته اند آنها را پیدا کنند. تعدادی از رسانه های محلی از شلیک بیش از بیست گلوله در این حادثه خبر داده اند.

هنوز جزئیات بیشتری از این تیراندازی منتشر نشده و این در حالی است که روز گذشته پنج نفر نیز در آلاباما کشته شده بودند. در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه ها سبب شده تا اغلب مردم سلاح گرم در اختیار داشته باشند به همین دلیل آمار قتل در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.

در این میان اقدام برخی از نمایندگان کنگره و کاخ سفید برای ایجاد محدودیت در زمینه فروش سلاح راه به جایی نبرده و ارتباط گسترده لابی سلاح در ایالات متحده با اعضای با نفوذ کنگره سبب شده تا فروش سلاح در آمریکا بدون هیچگونه مشکلی ادامه داشته باشد.

این وضعیت رفته رفته تبدیل به یک بحران شده به طوری که تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.

بر اساس جدیدترین تحقیقات انجام شده در آمریکا در هر سال بیش از ۵۰۰ کودک در حوادث تیراندازی که در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود کشته می شوند.

در همین رابطه در سال گذشته «اریک هولدر» وزیر دادگستری آمریکا، در مراسم سالانه روسای پلیس آمریکا اعلام کرد: میانگین تیراندازی های انجام شده به سوی مردم در آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون در مقایسه با سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ سه برابر شده است.

این آمار از سوی وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است. این وزارتخانه در ۱۰ سال گذشته ۵۰ هزار افسر، هفت هزار فرمانده ویژه صحنه های جرم و بیش از سه هزار افسر محلی و ایالتی را برای مقابله با جرم و جنایت به ویژه مقابله با تیراندازی آموزش داده، اما با این وجود تیراندازی به سوی مردم در آمریکا همچنان ادامه دارد.