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۱ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۹

ظریف: توسعه روابط با آمریکای لاتین درجهت اقتصاد مقاومتی است

ظریف: توسعه روابط با آمریکای لاتین درجهت اقتصاد مقاومتی است

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در هاوانا گفت: در دوره پسابرجام، موانع برای گسترش همکاری ها برطرف شده و باید از این فرصت استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد جواد ظریف که در  سفر دوره ای به شش کشور امریکای لاتین  به سر می برد یکشنبه شب در ضیافت شامی که به افتخار حضور هیات ایرانی در هتل ناسیونال پایتخت کوبا برگزار شده بود اظهار داشت: ما از طریق همکاران وزارت امور خارجه و نمایندگی های سیاسی ایران در کشورهای آمریکای لاتین، به بخشهای خصوصی و دولتی کشور کمک خواهیم کرد تا اقداماتی را برای همکاری با کشورهای این منطقه مهم جهان آغاز کنند و برنامه های موجود را نیز ادامه دهند.

وی توسعه روابط با آمریکای لاتین را در جهت پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی دانست.

ظریف گفت: در دوره پسابرجام، موانع برطرف شده و فرصت‌ها برای گسترش همکاری ایران با کشورهای مختلف از جمله آمریکای لاتین فراهم است.

وی تصریح کرد: باید از فرصت پسابرجام استفاده کنیم و با برنامه ریزی بتوانیم از آن بهره ببریم.

کد مطلب 3748104
محمد مهدی ملکی

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