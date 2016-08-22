به گزارش خبرنگار مهر، رمانی از ضحی کاظمی نویسنده جوان ایرانی با عنوان «سال درخت» به زبان انگلیسی ترجمه شد.

این رمان را کارولین کراس‌کری مترجم آمریکایی که در سال‌های اخیر آثار داستانی متعددی را از زبان فارسی به زبان انگلیسی بازگردانده است، ترجمه کرده و نشر شمع و مه آن را منتشر کرده است.

این ترجمه روز ۲۳ شهریور ماه سال جاری طی مراسمی ویژه در انگلستان به مخاطبان انگلیسی‌زبان ارائه و ویژه می‌شود.

سال درخت که در ایران از سوی نشر نگاه منتشر شد، داستانی است که به گفته نویسنده آن موضوع محوری‌اش زوال خانواده ایرانی است.

در این داستانی دختری ایرانی برای مهاجرت به کانادا در تلاش است و تصمیم می‌گیرد برادر خود را که مبتلی به سندروم دان است به آسایگشاه بفرستد. این چالش و درگیری ذهنی میان او برای انجام دادن و یا ندادن این عمل است که قصه را جلو می‌برد.

ضحی کاظمی نویسندگی را با انتشار رمان «آغاز فصل سرد» شروع کرد و پس از آن نیز آثار دیگری مانند «سین شین» از وی منتشر شد. آخرین اثر منتشر از این نویسنده نیز رمان «اینجا کسی مرده» نام دارد که سال گذشته از سوی نشر مروارید منتشر شده است.