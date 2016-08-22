چین نقش حزب کمونیست در نهادهای غیر دولتی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین قوانین جدیدی را با موضوع ایجاد هیئت هایی به نمایندگی از حزب حاکم کمونیست در نهادهای خصوصی کشور، تصویب کرد که هدف از آن افزایش نقش دولت در گروه های اجتماعی عنوان می شود.

البته این اقدام چین از سوی دولت های غربی به تلاش برای نادیده گرفتن حقوق بخش خصوصی تعبیر شده است به ویژه آنکه در آوریل سال میلادی جاری (2016)، چین قوانینی را وضع کرد که ادعا می شود موقعیت شرکت های خارجی فعال در این کشور را به مخاطره می اندازد.

به موجب دستورالعملی که حزب کمونیست چین اواخر دیروز یکشنبه منتشر کرد، تاسیس چنین هیئت هایی در راستای تضمین ارائه موثر رفتارهای حزبی در نهادهای غیر دولتی عنوان می شود.

هدف از چنین اقدامی، تقویت راه های آموزش تفکر سیاسی در گروه های اجتماعی برای شهروندان مسئولیت پذیر عنوان می شود تا به این ترتیب جایگاه حزب نیز در گروه های اجتماعی تقویت شود.

نظارت بر این گروه ها نیز از جایگاه ویژه ای در برنامه روزمره حزب حاکم کمونیست برخوردار خواهد شد.