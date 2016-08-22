بیست و هفتمین شماره ماهنامه «سرآمد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه «سرآمد» در بیست و هفتمین شماره ویژه شهریورماه ۹۵ خود، نگاهی ویژه به اقتصاد مقاومتی، ضربآهنگ تحرک اقتصاد را با نگاهی به روند اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نیروی محرکه این اقتصاد ، توسعه‌دهنده و زمینه‌ساز پیشرفت کشور مورد بررسی قرار داده است.

نیروی محرکه‌ای به نام امید

پرویز کرمی، سردبیر ماهنامه «سرآمد»، در سرمقاله این شماره با عنوان « به امید کار برآید»، امید و خودباوری را سوخت و نیروی محرکه پیشرفت می‌داند و در بخشی از آن می‌نویسد: لابد شنیده‌اید که می‌گویند ما از پس اداره دنیا بر نمی‌آییم، ما چیزی نمی‌توانیم بسازیم، ما صد سال هم بدویم و بکوب کار کنیم به گرد پای غرب نمی‌رسیم، ما کجا، جهان توسعه یافته متمدن کجا؟... متاسفانه گوش همه‌مان پر است از این خزعبلات ناامید کننده. در حالی‌که اتفاقا تجربه و تاریخ گواهی می‌دهد که امید می‌تواند کارهایی بکند که همه نشدنی‌شان می‌پنداشتند.

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، تقویت بنیه کشور، حمایت از تولید داخلی، حفظ موقعیت سیاسی، اعتقادی و اموری از این دست یک نیروی محرکه بیشتر ندارند؛ «امید». اتفاقا یک آفت هم بیشتر ندارند؛ «ناامیدی». با امید می‌توانیم کشور را به قله‌های افتخار برسانیم.

چشم انداز استفاده از انرژی زمین گرمایی

مهـدی زارع استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله نیز در این شماره از سرآمد مقاله ای در خصوص چشم انداز استفاده از انرژی زمین گرمایی نوشته که قابل تامل و خواندنی است، در گوشه ای از این مقاله آمده است؛ در ایران پتانسیلهای استفاده از انرژی زمین گرمایی در ۱۸ ناحیه کشور تاکنون شناسایی و مطالعه اولیه شده است. از میان این ۱۸ پهنه، ۷ محدوده دماوند، سهند، سبلان، خوی، تفتان و بزمان به سامانه های آتشفشانی مربوط اند. استفاده از این پتانسیلها با سرمایه گذاری ویژه می تواند به بهره مندی نسلهای بعدی از یک منبع انرژی مطمئن و پاک در کشورمان منجر شود.

ماهنامه سرآمد به صاحب امتیازی بنیاد ملی نخبگان، مدیر مسئولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی، بیست و هفتمین شماره خود را شهریورماه سال جاری به عرصه مطبوعات ارائه کرده است.