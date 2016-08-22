آرش لهونی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت بازارچه جوانرود اظهار داشت: بازارچه جوانرود در بیشتر استان‌های کشور شناخته شده و همواره مهمانانی برای خرید به این بازارچه مراجعه می‌کنند و پذیرای آنان هستیم.

وی فرهنگ و آداب و رسوم مردم شهرستان جوانرود را از مهمترین جاذبه‌های گردشگری این دیار عنوان کرد و افزود: متاسفانه بازارچه جوانرود از زیرساخت‌های لازم و کافی برخوردار نیست و امسال بحث ساماندهی این بازارچه به عنوان یکی از پروژه‌های مهم شهرستان در دستور کار قرار دارد و به دنبال تخصیص اعتبار برای این مهم هستیم.

فرماندار شهرستان جوانرود از پیگیری برای ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی در شهرستان جوانرود خبر داد و بیان کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی فرهنگ مردم منطقه و جذب گردشگران و توریسم راه اندازی می‌شود.

وی در ادامه به مشکل شبکه فاضلاب شهرستان جوانرود اشاره کرد و افزود: در سفر مقام معظم رهبری به استان اعتبار بسیار خوبی در حدود ۱۳ میلیارد تومان برای احداث تصفیه خانه و اصلاح شبکه فاضلاب شهر جوانرود در نظر گرفته شد و تاکنون تصفیه خانه این شهر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

لهونی با بیان اینکه اصلاح شبکه فاضلاب در شهر جوانرود از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، گفت: این پروژه کار بزرگی است و امیدواریم به اتمام برسد.

وی بیان کرد: اگر شرایطی فراهم شود تا مسافران و گردشگرانی که به شهرستان جوانرود سفر می‌کنند ماندگاری آنان در این شهر طولانی شود واقامت آنان کوتاه مدت نباشد با استفاده از ظرفیت‌های گردشگری امکان رونق در شهر فراهم می‌شود.

لهونی با استقبال از همکاری و ورود بخش خصوصی برای فعالیت در زمینه ظرفیت و توان گردشگری شهرستان جوانرود افزود: مردم جوانرود از دیرباز به مهمان نوازی معروف‌اند.