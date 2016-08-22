به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در نشست کمیسیون تلفیق رسیدگی به برنامه ششم توسعه کشور حضور یافت و گفت: ابتدا از همکاران نماینده که این مسئولیت سنگین رسیدگی به برنامه ششم توسعه را در حال انجام هستند تشکر می کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تنظیم برنامه ششم توسعه از کارهای اساسی مجلس محسوب می شود و یک قانون مادر برای کشور است و هر چه دقت نظر در این رابطه اعمال شود برای کشور بسیار مهم است و توصیه می کنم تمام اعضای کمیسیون تلفیق با جدیت و شادابی در جلسات کمیسیون حضور داشته باشند.

لاریجانی گفت: در خصوص برنامه ششم توسعه باید برنامه ریزی ها واقع بینانه و عاقلانه باشد و در این رابطه با کمیسیون های تخصصی مجلس هماهنگی ها انجام شود، از نظر آیین نامه داخلی مجلس ۳ هفته کاری کمیسیون تلفیق زمان دارد که گزارش خود را آماده کند البته حسب ضرورت هیأت رئیسه می تواند این زمان را به مدت دو برابر افزایش دهد در هر صورت تا ۱۵ مهرماه باید گزارش ارائه شود و با توجه به اینکه حداقل در صحن علنی نیز تصویب برنامه توسعه به ۱۵ روز زمان نیاز دارد که باید زمان بررسی شورای نگهبان به این موضوع اضافه کرد.

برنامه ششم توسعه تا نیمه دوم آبان ماه به دولت ابلاغ شود

وی ادامه داد: اگر برنامه ششم توسعه تا نیمه دوم آبان ماه آماده شود و به دست دولت برسد دولت نیز می تواند براساس قانون برنامه لایحه بودجه را ارائه دهد. اشکالات شکلی در لایحه برنامه توسعه وجود دارد که مقرر شده حل شود.

لاریجانی افزود: سیاست های مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم توسعه باید مبنا قرار داده شود که این سیاست ها دارای ۸۰ ماده است البته بعضی از مواد برنامه ششم توسعه در قانون دائمی لحاظ شده است و نیازی نیست به ازای هر بند به طور مثال ۴ ماده اضافه شود .

وی ادامه داد: باید بخش های ضروری به لایحه برنامه توسعه اضافه شود البته بندهایی باید به لایحه الحاق شود که کارایی داشته باشد و نکته بسیار مهم لحاظ سیاست های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه است که باید مبنای اصلی کار قرار داده شود.

لاریجانی افزود: موضوعاتی مانند رونق تولید و تسهیل فضای سرمایه گذاری داخلی و خارجی باید در برنامه توسعه لحاظ شود.

وی ادامه داد: در بحث حمایت از سرمایه گذاری ها رتبه ایران در بین ۱۸۷ کشور ۱۷۲ می باشد و آمارها مانند این بیانگر این است که اقتصاد کشور نیازمند جراحی های اصولی است و اینکه باید راه برای تولید هموار شود و باید این موضوعات و آمارها در تدوین برنامه ششم لحاظ شود.

لاریجانی گفت: سهم تسهیلات بخش های تولیدی تحت الشعاع بخش خدمات است و وزرای صنعت و جهاد کشاورزی گلایه هایی در این رابطه دارند که باید در برنامه ششم توسعه به آن توجه شود.

وی با تأکید بر لزوم مرتبط کردن بخش صنعت و دانشگاه گفت: اغلب دانشگاه های خارجی با پول پژوهش اداره می شوند اما در ایران به دلیل درآمدهای نفتی منابع مالی هم به پژوهش و به صنعت اختصاص داده می شود این در حالی است که باید در برنامه ششم توسعه مکانیزمی باشد که دانشگاه هایی که در بخش پژوهشی عملکرد موفقی دارند باید بودجه بیشتری ارائه داد به دلیل اینکه کشور به سیستم دانشگاهی تنبل نیاز ندارد البته مالیات های وارد بر درآمدهای پژوهشی باید اصلاح شود و انگیزه در این رابطه ایجاد کرد.

لاریجانی افزود: ۷۰ درصد جمعیت کشور شهری و تنها ۳۰ درصد در روستاها زندگی می کنند این در حالی است که متوسط جهانی در ۱۵ سال آینده این اعداد را لحاظ کرده و نباید فراموش کرد خالی شدن روستاها از علل رشد حاشیه نشینی است که این مشکلات اجتماعی خاص خود را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: باید اقتصاد روستاها پایدار شود و در روستاها و در کنار کار کشاورزی به بخش صنعت و توریسم نیز توجه شود و در این رابطه بندهایی در برنامه ششم توسعه لحاظ شود تا چرخه اقتصادی روستاها تقویت شود.

لاریجانی افزود: مقام معظم رهبری روی موضوع کاهش بودجه جاری تأکید دارند بنابراین باید بودجه جاری کشور کاهش یابد و به طور مثال باید شرایطی فراهم شود که بخشی از مدارس بتوانند خود را اداره کنند.

باید ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه مورد استفاده قرار بگیرد

وی با اشاره به کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه های عمرانی افزود: باید طرح های عمرانی نیز واگذار شود تا زمینه برای توسعه فراهم شود و نباید فراموش کرد بخش خصوصی آمادگی انجام این مهم را دارد البته باید دستور العمل ها و سازوکارهای قانونی نوشته شود تا مدیران بتوانند این مهم را انجام دهند و نباید فراموش کرد باید ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس مجلس با بیان اینکه باید از خام فروشی جلوگیری شود ادامه داد: باید سرمایه گذاری هایی در زمینه اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت وگاز انجام شود و برنامه برای اضافه شدن یک میلیون بشکه نفت به تولید نیز لحاظ شود البته برای انجام این مهم نیاز به سرمایه گذاری در کشور است.

وی ادامه داد: وضعیت صندوق های بازنشستگی بحران زا است و باید در برنامه ششم توسعه به این موضوعات و همچنین موضوع بدهی دولت، رسیدگی کرد به طور مثال در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی از دولت طلب دارد البته در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم کمیسیون تلفیق به طور دقیق به برنامه ششم توسعه رسیدگی کند و زمینه توسعه کشور را فراهم آورد.

وضعیت صندوق ها بحران زا است

وی ادامه داد: وضعیت صندوق ها بحران زا است در ۱۵ سال آینده باید بیش از ۵۰ درصد بودجه جاری به صندوق ها اختصاص پیدا کند و اگر در برنامه برای آن فکری نشود نمی توان جلوی آن را گرفت.

لاریجانی افزود: در خصوص بدهی ها باید حرف روشنی زده شود و دولت مکلف شود که این موضوع را حل کند، باید ستادی در این رابطه ایجاد شود.

وی ادامه داد: متأسفانه تعداد صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در کشور زیاد است و این صندوق ها غالبا از بودجه جاری کشور استفاده می کنند بنابراین باید ستادی ایجاد شود که با پیشنهاد دولت صندوقی ایجاد شود که امکان سرمایه گذاری برای آنها فراهم شود تا ظرف مدت ۱۰ تا ۱۵ سال روی پای خود بایستند در غیر این صورت از لحاظ بودجه جاری این حجم بودجه برای کشور قابل تحمل نیست.

انتقاد از عدم تعیین تکلیف آمایش سرزمینی

لاریجانی افزود: در مورد آمایش سرزمین هر سال در قانون برنامه توسعه مواردی مطرح می شود که دولت آمایش سرزمین را انجام دهد و هر ۵ سال نیز دولت انجام نمی دهد این بار که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان گفتند که از زمان ریاست جمهوری من نیز این موضوع مطرح بوده است فکر کنید آمایش سرزمین از آن زمان تا به حال مطرح بوده و اتفاقی در این زمینه رخ نداده است، ایشان تأکید داشتند که از راه میانبر استفاده شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که اکنون که مجلسی ها تازه نفس هستند محورهای توسعه هر استان درقانون برنامه آورده شود بطور مثال گفته شود که محور توسعه استان به چه نحویی است.

لاریجانی افزود: حداقل های محورهای توسعه هر استان را می توان مشخص کرد تا نمایندگان استان های مختلف بدانند که محورهای توسعه استانشان ظرف مدت ۵ سال چیست و اگر قرار است در بودجه نیز کار کنند در این محورها فعالیت کنند و یک مقدار تکلیف روشن تر شود.

وی ادامه داد: برنامه توسعه باید واقعی دیده شود در بررسی برنامه های مختلف، معمولا زیر ۵۰ درصد برنامه های ما عملیاتی شده که این خوب نیست و این نشان می دهد که موضوعات خوبی در برنامه نوشته می شود ولی در عمل اجرا نمی شود.

لاریجانی افزود: سیستم کنترل سالانه برنامه را وجود ندارد و من پیشنهاد می کنم در این برنامه آورده شود تا مشخص شود دولت هر سال در برنامه چه میزان جلو رفته و چه میزان ناموفق بوده است و باید سیستم روشنی تعریف شود.

وی افزود: نکته دیگر در خصوص بودجه عملیاتی است ما در برنامه های دیگر نوشته ایم دولت باید بودجه عملیاتی ارائه دهد اگر بودجه عملیاتی ارائه شود روشن می شود خروجی به چه نحو است این در حالی است بصورت کلی نوشته می شود دولت بودجه عملیاتی ارائه دهد و دولت بودجه عملیاتی را ارائه نمی کند.

لاریجانی افزود: پیشنهاد من این است در برنامه ششم توسعه مشخص شود که هر سال کدام وزارتخانه بودجه عملیاتی ارائه دهد و از ۳ وزارتخانه شروع شود که تا پایان برنامه شامل تمامی وزارتخانه ها به این موضوع توجه کنند اگر این الزام نباشد بودجه عملیاتی نمی شود.

وی ادامه داد:هزینه اداره کشور بالا است اما خروجی آن کم است یکی از مسائل درآمدزا کردن بخش های دولتی است.

لاریجانی افزود: باید مشوق هایی ایجاد شود که بخش های دولتی روی پای خود بایستند. امروز برخی از دوستان در خصوص رادیو و تلویزیون مسائلی را مطرح کردند.

وی ادامه داد: در مقطع کنونی باید به رادیو و تلویزیون کمک کرد چون بدهی زیادی دارد البته رادیو و تلویزیون های دنیا از دولت پول دریافت نمی کنند معمولاً با درآمدهای خود اداره می شوند البته باید امکاناتی در اختیار آنها باشد این موضوعات در بسیاری از وزارتخانه های دیگر وجود دارد ما باید مکانیزمی ایجاد کنیم که بودجه های جاری آنها کاهش پیدا کند و وقتی درآمدزا شدند از این درآمدها استفاده کنند.

انتقاد از سیاست های تمرکز گرایی

لاریجانی افزود: این مطلب که سیاست های کلان متمرکز شود درست است و اینکه باید در خصوص برخی پروژه های ملی برنامه ریزی شود صحیح است اما باید سهمی به استان ها اختصاص یابد تا استان ها نفس بکشند تمام نخبگان در تهران زندگی نمی کنند وقتی ما به آنها توجه کافی نشود، موتور فکری شان حرکت نمی کند اما اگر به آنها امکانات پرواز داده شود راه می افتند.

رئیس نهاد قانون گذاری افزود: پیشنهاد من این است در برنامه بودجه ای به آنها اختصاص یابد مثلا در سال اول ۱۵ درصد سال بعد ۲۵ درصد و به همین ترتیب در طول برنامه افزایش پیدا کند تا بودجه به سمت استان ها حرکت کند و استان ها ورزیدگی پیدا کند. ما نباید در تهران تمام برنامه ریزی ها را انجام دهیم.

لاریجانی افزود: مسئله دیگر مسئله کمبود آب است و آینده کشور به این موضوع بستگی دارد واین موضوع روش و برنامه روشنی می خواهد و روش سرمایه گذاری آن باید مشخص شود در پیوست ها باید مطالعه شود چه مکانیزم هایی در اجرا وجود دارد ممکن است مسئله آبیاری تحت فشار انتقال آب شیرین کردن آب از راهکارهای متنوع برای رفع مشکل کم آبی است در غیر این صورت ما با کوچ هایی مواجه خواهیم شد که روستاها تخلیه می شوند بنابراین برای حل مسئله آب باید کمیته ای در نظر گرفته شود تا مشکل آب در برنامه رفع شود.

ستاد مقابله با آلودگی هوا با اختیارات روشن قانونی ایجاد شود

وی افزود: در خصوص آلودگی هوا نه تنها در شهر تهران بلکه بسیاری از استان ها ما دچار آلودگی هوا هستیم.

لاریجانی افزود: دولت یک ستادی در این خصوص ایجاد کرده اما یکی از مشکلات این ستاد این است که اختیار قانونی ندارد در حال حاضر یک ستاد به ریاست معاون اول ریاست جمهور تشکیل شده اما آیا این ستاد خروجی که داشته متناسب با تصیمات است گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص برای من ارسال کرده از تصمیماتی که این ستاد گرفته کدامیک اجرایی شده بسیار کم است شاید از مجموع تصمیمات گرفته شده ۵ درصد بیشتر اجرا نشده باشد پس مشخص می شود مشکل اجرا وجود دارد چون افرادی در این ستاد هستند که قدرت مانور نداشته و نمی توانند مصوبات را اجرا کنند.

لاریجانی افزود: پیشنهاد من این است که یک ستاد با اختیارات روشن قانونی ایجاد شود و گفته شود که در سطح کلان کشور این مسئولین این اختیارات را برعهده دارند. همچنین حیطه تصمیمات در سطح استان مشخص شود تا تصمیمات آنها نافذ شود.

وی افزود: برای اینکه آلودگی در شهر تهران وبرخی استان های دیگر رفع شود ابتدا باید موتور سیکلت ها را اجبار کرد که هر سال به میزان مشخص برقی شوند و این امکان پذیر است در کشور چین موتورسیکلت های برقی که مشکل آلودگی هوا نداشته تردد می کنند و راه حل دیگر ایجاد خودروهای عمومی برقی است که در دنیا رایج می شود و دیگر اینکه انتقال صنایع از شهرهایی که آلودگی آنها بالا است مثلا در برنامه مشخص شود که هر سال ۵ درصد از این صنایع منتقل می شود و در طول برنامه حدود ۲۵ درصد از این صنایع منتقل می شود در غیر این صورت نمی توان آلودگی تهران را کنترل کرد و همزمان مشکلات بیماری و غیره ایجاد می شود.

بتوانیم با برخی کشورها لغو روادید داشته باشیم بسیاری از مشکلات توریسم ما حل می شود

وی با تاکید بر گسترش صنعت توریسم افزود: در این خصوص تسهیل سرمایه گذاری در محورهای مختلف مهم است وزارت خارجه لغو روادید را جدی بگیرد اگر بتوانیم با برخی کشورها لغو روادید داشته باشیم بسیاری از مشکلات توریسم ما حل می شود. چقدر از مردم عراق علاقمند به سفر به ایران برای سیاحت و زیارت هستند. ما باید توصیه کنیم وزارت خارجه این پروژه را دنبال کند.

وی ادامه داد: در خصوص محیط زیست سخنرانی زیاد صورت گرفته اما باید دید مشکل در کجاست یکی از مسائل جنگل هاست که در حال کاهش است پیشنهاد متخصصان محیط زیست این است که دوره تنفسی برای جنگل ها در نظر بگیریم به عنوان مثال بگوییم ۵ سال هیچ شخصی حق برداشت از جنگل ها را ندارد ضرری که در خصوص قاچاق چوب وجود دارد کمر جنگل ها را می شکند. در برنامه ششم این فضای تنفسی قانونمند شود. موضوعی که در این خصوص مطرح می شود چگونگی گردش کار کارخانه های چوب است.

لاریجانی افزود: در زمینه نگهداری باید از قدرت نیروهای بومی استفاده کنیم بسیج یک قدرت ارزشمند در کشور است که امکانات وسیع و انگیزه دارد بنابراین از ظرفیت آنها استفاده شود می توان مأموریت های صیانتی را به بسیج داد.

وی ادامه داد: در خصوص سلامت یکی از آورده های مهم این است در واکسیناسیون رتبه اول را دارا هستیم که این قابل تقدیر است و باید آن را حفظ کرد. سلامت ما در حال حاضر با یک مشکلی روبرو است که مشکل اصلی آن چرخه معیوب بودجه است که بخشی از آن از سازمان تأمین اجتماعی گرفته می شود که همیشه با تأخیر روبرو بوده و بخشی نیز از بودجه هایی است که ما به پروژه های سلامت اختصاص دادیم که به آنها داده نمی شود و این سبب شده آنها با مشکل روبرو شوند.

لاریجانی افزود: در سیاست های کلی گفته شد که مدیریت منابع در خصوص این مسائل مربوط به وزارت بهداشت است، پیشنهاد می شود در این زمینه حرف روشنی بزنیم و مدیریت تقسیم منابع سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری است و سیاست ابلاغی باید در برنامه آورده شود و تکلیف آن مشخص و ساز و کار آن مدون شود.

وی ادامه داد: محور دیپلماسی باید اقتصاد و توسعه باشد قرار نیست عد ه ای دیپلمات در کشورهای دیگر داشته باشیم که به گفتگو بپردازند گفتگوها باید به جذب سرمایه گذار منجر شود اگر ما بتوانیم فرمولی درست کنیم که دیپلمات ها اگر بتوانند در هر کشوری این مقدار سرمایه گذار را جذب کنند ما به این میزان به وزارت خارجه کمک کنیم این برای دیپلمات ها انگیزه ایجاد می کند.

دیپلماسی ما امروز در خدمت اقتصاد نیست

لاریجانی افزود: کشورهایی موفق شدند که دیپلماسی اقتصادی داشتند دیپلماسی ما امروز در خدمت اقتصاد نیست ما باید فرمول آن را با کمک وزارت خارجه پیدا و تدوین کنیم استفاده از سپاه و بسیج به عنوان سرمایه به کشور کمک می کند ما از این افراد علاقمند تر به آبادانی کشور نداریم که می تواند به توسعه کشور کمک کند ما از ابتدای انقلاب جهاد سازندگی داشتیم که به آبادانی روستاها کمک فراوانی کرده است.

براساس این گزارش حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در ابتدای این نشست با ارائه گزارش از برنامه های این کمیسیون در جهت رسیدگی به برنامه ششم توسعه و تشکر از حضور رئیس مجلس گفت: جلسه اول کمیسیون تلفیق تشکیل شده است و در این رابطه هماهنگی ها برای رسیدگی بهتر به برنامه ششم در حال انجام است.