ابعاد مشروطيت در انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه بررسي مي شود

مدير ارتباطات علمي انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: اين انجمن در آخرين نشست خود 6 گروه علمي را تعيين كرد كه هر كدام از اين گروه ها موظف به برگزاري حداقل يك نشست در سال جاري شدند.

حجت الاسلام "سيد علي رضا حسيني" افزود: گروه جهان اسلام، فقه سياسي، روش شناسي سياسي و مسائل ايران از جمله اين گروه ها هستند. گروه مسائل ايران نشست "ابعاد مشروطيت" را شهريور ماه در سالن ساختمان انجمن هاي علمي حوزه برگزار مي كند.

وي افزود: اطلاعات تكميلي اين نشست در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.