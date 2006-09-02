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۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد :

ابعاد مشروطيت در انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه بررسي مي شود

انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم در شهريور ماه نشست "ابعاد مشروطيت" را با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه برگزار مي كند.

مدير ارتباطات علمي انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: اين انجمن در آخرين نشست خود 6 گروه علمي را تعيين كرد كه هر كدام از اين گروه ها موظف به برگزاري حداقل يك نشست در سال جاري شدند.

حجت الاسلام "سيد علي رضا حسيني" افزود: گروه جهان اسلام، فقه سياسي، روش شناسي سياسي و مسائل ايران از جمله اين گروه ها هستند. گروه مسائل ايران نشست "ابعاد مشروطيت" را شهريور ماه در سالن ساختمان انجمن هاي علمي حوزه برگزار مي كند.

وي افزود: اطلاعات تكميلي اين نشست در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.

کد مطلب 374823

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