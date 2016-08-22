عبدالله البوخنفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع روستاهای شهرستان شادگان از این تعداد، دو روستا به‌ عنوان روستای هدف گردشگری انتخاب‌ شده و در این میان روستاهای «رگبه و صراخیه» پیشتاز روستاهای هدف گردشگری در شهرستان شادگان است.

وی افزود: در شهرستان شادگان این دو روستا از روستاهای هدف گردشگری است که گردشگران زیادی را در طول سال جذب می کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شادگان تصریح کرد: صنعت گردشگری عامل مهم در زمینه توسعه جوامع است و توسعه بخش گردشگری، توسعه سایر زیرساخت‌ها را به دنبال دارد و به تبع اقتصاد هم تقویت می شود.

به گفته وی، طبیعت گردی و توجه به گردشگری روستایی محور سند جامع توسعه گردشگری شهرستان شادگان است.

آلبوخنفر در پایان گفت: گردشگری روستایی، موتور محرکه در بهبود و رشد اقتصادی روستاها به شمار می رود که با ایجاد فرصتی راهبردی سبب تنوع اقتصاد محلی شده و با ایجاد فرصت های شغلی مولد مبتنی بر قابلیت های موجود در روستا، سبب افزایش سطح رفاه، استانداردهای زندگی، درآمد و امنیت می شود.