هواداران به ورزشگاه بیایند/ در تیم ملی رفاقت وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داریوش شجاعیان در رابطه با شرایط تیم ملی در فاصله باقیمانده تا شروع بازی‌های رسمی تیم ملی در مرحله مقدماتی جام جهانی گفت: اردوی خوب و حرفه ای را پشت سر می گذاریم. شرایط از نظر امکانات و نظم تیمی خوب است و بازیکنان تلاش می کنند بتوانند با برنامه های کادر فنی به وضعیت مطلوب برسند. همه اعضای تیم این انگیزه را دارند که با بهترین درجه از تلاش به آمادگی کامل برای حضور در مهمترین رقابتهای ملی در سطح قاره آسیا دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه همه اعضای تیم با بالاترین انگیزه در تمرینات حاضر می شوند، افزود: انگیزه ای که در تیم وجود دارد مثال زدنی است و مطمئن هستم اگر همه در کشور به معنای واقعی دست به دست هم بدهیم و برای موفقیت پرچم ایران تلاش کنیم، مطمئنا با وجود حریفان سرسختی که داریم اما راه آسانی برای صعود به جام جهانی خواهیم داشت. صعود به جام جهانی به سود کل کشور است و باعث خواهد شد ایران سربلندتر شود.

هافبک تیم ملی با اشاره به اهمیت حضور و حمایت تماشاگران اظهار کرد: ما خودمان را نیازمند حمایت تماشاگران می دانیم. وقتی تیم ملی بازی دارد، تماشاگران به معنای واقعی یار دوازدهم تیم ملی هستند. ان شاءالله مردم به استادیوم خواهند آمد و ورزشگاه آزادی پر خواهد شد. هواداران در ورزشگاه آزادی برای قطری ها جهنم خواهند ساخت و ما هم می توانیم با شرایط بهتر مقابل حریف اولمان قرار بگیریم.

شجاعیان در پایان با بیان اینکه در این اردو شرایط بهتری در مقایسه با اردوهای قبلی دارم، گفت: اردوی اولی که به تیم ملی دعوت شدم پیش از شروع اردو استرس زیادی داشتم و می خواستم هر طور شده خودم را به کادر فنی نشان بدهم. به هر حال حضور در جمع بهترین بازیکنان ایران هم استرس داشت و هم افتخار اما الان بعد از چند بار حضور در اردو به شرایط خیلی خوبی رسیده ام و می خواهم هر طور شده به تیم ملی کشور کمک کنم. حسی که بازیکنان بزرگتر تیم به جوانان می دهند، باعث رفاقت و صمیمت تیمی زیادی در تیم ملی شده و هیچ بازیکن تازه واردی حس غریبگی پیدا نمی کند. در این اردو هم چند بازیکن جدید به تیم اضافه شده اند که وقتی با آنها صحبت می کنم، می گویند جو دوستانه خوبی در تیم ملی وجود دارد.