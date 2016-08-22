خسرو سرتیپی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عاشیق ولی عبدی یکی از هنرمندان برجسته و صاحب‌نام منطقه ارسباران در زمینه موسیقی سنتی آذری عاشیق است و برای تقدیر و تجلیل از این هنرمند و مقام هنر موسیقی عاشیقی تصمیم به برگزار آیین نکوداشت گرفته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه آیین نکوداشت وسیله‌ای برای حفظ مقام والای عاشیق ولی عبدی و تکریم موسیقی آذری است، افزود: هنرمندانی که در عرصه موسیقی سنتی عاشیقی و به صحنه کشیده شدن استعدادهای نهفته این هنر، امیدواریم که دولت از موسیقی سنتی اصیل، غنی، معنوی، عرفانی که هم ادبیات و موسیقی با همدیگر آمیخته‌شده حمایت‌های لازم را داشته باشد.

سرتیپی ادامه داد: در زمان کنونی که نسل‌های جوان از هنرهای اصیل موسیقی و ادبیات آگاهی ندارند بایستی شرایطی محیا کنیم تا موسیقی‌هایی که از اصالت و ادبیات آذری دور هستند جوانان آذری‌زبان را از بین ببرد.

دبیر ستاد نکوداشت عاشیق ولی عبدی با تأکید بر اینکه خاستگاه اصلی موسیقی عاشیق متعلق به منطقه ارسباران و شهرستان اهر است، گفت: برخی کشورها با وجود اینکه آگاه هستند موسیقی عاشیق بر خواسته از ارسباران و ایران بوده ولی در نهایت آگاهی این موسیقی سنتی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

وی حفظ موسیقی عاشیقی را راهی برای مقابله با موسیقی‌های مبتذل غربی عنوان کرد، اضافه کرد: هر اندازه‌ای که بتوانیم هنرهای سنتی از جمله موسیقی عاشیق را حفظ و به نسل‌های آینده بشناسانیم قطعاً در مقابله با فرهنگ غربی موفق خواهیم بود.

سرتیپی در پایان بابیان اینکه آیین نکوداشت پیشکسوت هنر موسیقی عاشیق استاد ولی عبدی پنجم شهریور امسال در سالن شهید مطهری شهرستان اهر برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: مسئولان فرهنگی استان و شهرستان در برگزاری این برنامه نهایت همکاری را داشته‌اند و مردم فرهنگ دوست و هنرمندان به جهت باشکوه‌تر شدن این آیین در نکوداشت عاشیق ولی عبدی حضور یابند.