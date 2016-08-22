شبکه تعاون روستایی بازوی توانمند بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور صبح دوشنبه در جلسه هم اندیشی اصلاح الگوی کشت و کشاورزی پایدار که با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی در پارسیان برگزار شد اظهار کرد: شرکت‌های تعاونی روستایی با جلب اعتماد اعضا و بهره‌گیری از مشارکت گسترده بهره‌برداران می‌توانند به عنوان بازوی توانمند بخش کشاورزی کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه شبکه تعاون روستایی با کمترین امکانات و توقعات فعالیت هایش را دنبال می کند، تصریح کرد: شرکت های تعاونی روستایی از مصادیق اقتصاد مقاومتی بوده و نقش موثری در تقویت اقتصاد روستاها و تحقق اهداف اقتصادی را ایفا می کنند.

اسدپور یکی از اولویت‌های اصلی و اساسی تعاون روستایی در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» را، حمایت همه جانبه از تشکل های تحت پوشش و پرداختن به بخش تعاونی در جهت ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری خصوصا درحوزه‌های روستایی عنوان کرد.

وی نقش سازمان شرکت های تعاونی روستایی را هدایت، نظارت و حمایت شرکت های تعاونی عنوان کرد و گفت: خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی، نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون و تقویت همه جانبه تشکل‌های کشاورزی و نظارت و حمایت تشکل‌ها از جمله وظایف این سازمان است.

وی افزود: خدمت‌رسانی در عرصه‌ها و ابعاد مختلف بخش تعاون به ویژه به روستائیان، بهره‌برداران و کشاورزان قطعاً رضایت خداوند را به دنبال خواهد داشت.

وی، توجه مسئولان به شرکت های تعاونی روستایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در صورتیکه دولتمردان به این شرکت ها اهمیت دهند این تشکل ها می توانند کل اقتصاد روستا را پشتیبانی کنند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد کشاورزان عضو تشکل های تعاون روستایی هستند، گفت: استفاده از ظرفیت‌های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی، زمینه خدمت رسانی به تعاونی‌های استان را افزایش می‌دهد.

وی از برگزاری نشست‌های مشترک مسئولان با کشاورزان استقبال کرد و در این نشست در خصوص مسائل مشکلات تشکل ها با کشاورزان تبادل نظر کردند.

در حال حاضر حدود ۱۳۸ تشکل کشاورزی در هرمزگان فعالیت دارد. در شهرستان پارسیان بیش از ۱۰ هزار نفر در ۸ تشکل تعاون روستایی عضویت دارند.