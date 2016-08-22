افزایش سرعت قطارهای مسافری خوزستان به ۱۶۰ کیلومتر

عبدالکریم درویش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه احداث خط دوم راه آهن اهواز- بندر امام خمینی با اعتبار ۱۳۱ میلیارد تومان به طول ۱۱۰ کیلومتر از ایستگاه کارون آغاز و به ایستگاه بندرامام پایان می یابد.

وی افزود: ۸۱ کیلومتر از مسیر حد فاصل ایستگاه میاندشت تا سربندر آماده افتتاح و بهره برداری است.

به گفته مدیرکل راه آهن جنوب، عملیات اجرایی این خط از سال ۹۳ آغاز و طبق زمان بندی انجام شده در هفته دولت سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

درویش زاده اضافه کرد: افزایش سرعت قطارهای مسافری یکی از شاخص های مهم در جابه جایی مسافر و ارزیابی عملکرد راه آهن بوده که با اقدامات صورت گرفته سرعت قطارهای مسافری از ۹۰ و ۱۲۰ به ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است. کاهش تلاقی ها با احداث خطوط جدید، نشان از تحول عمده در اداره کل راه آهن جنوب است.

وی همچنین افزایش حمل و نقل بار و مسافر، افزایش چشمگیر سرعت قطارها، ارتقای ایمنی و جلوگیری از اتلاف زمان سیر قطارهای مسافری و باری با توجه به دو خطه شدن محور اهواز به بندر امام را از جمله مزایای این طرح عنوان کرد.

درویش زاده با بیان اینکه در حال حاضر میزان سرمایه گذاری راه آهن در استان خوزستان بیش از استان های دیگر کشور است عنوان کرد: راه آهن جنوب به دلیل پروژه های گسترده در دست احداث به یکی از بزرگترین کارگاه های خطوط ریلی کشور تبدیل شده است.