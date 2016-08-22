لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات قابلیت اجرا نداشت

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رد کلیات لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: این لایحه از سوی دولت در آستانه انتخابات به مجلس نهم ارائه شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: اعضای کمیسیون معتقد بودند انتخابات در مقاطع مختلف اقتضائات خاص خود را دارا می باشد لذا نمی توان نسخه ای واحد برای انتخابات شوراها، خبرگان، مجلس و ریاست جمهوری پیچید.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با بیان اینکه نمایندگان با شفاف سازی هزینه های انتخاباتی موافق هستند،اظهار داشت: اعضای کمیسیون معتقد بودند این لایحه قابلیت اجرایی ندارد.

وی خلاء مهم در انتخابات را عدم وجود احزاب خواند و گفت: احزاب باید فعالیت های مربوط به انتخابات را انجام دهند اما به دلیل عدم وجود احزاب فراگیر و قوی در کشور ما بار تبلیغات بر دوش نامزد های انتخابات است.

بیگی اضافه کرد: وزارت کشور نیز ایرادات این لایحه را قبول داشت اما به نظر می رسد از باب رفع تکلیف این لایحه را به مجلس ارائه داده بود.

به گزارش مهر، کلیات لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور روز گذشته در کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس رد شد.



