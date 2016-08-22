به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز(دوشنبه) در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر وصول مطالبات ایران از آمریکا اظهار داشت: بعد از انقلاب دعوای مختلفی را ما با آمریکا و آنها با ما داشتند که برخی حل شده و برخی هنوز مطرح است.

وی در خصوص افراد دو تابعیتی که دستگیر شدند گفت: اتهام اینها جرائم دیگری است نه دو تابعیتی بودن آنها و اینکه آیا مقامات این ویژگی را دارند من اطلاعی ندارم و این بحث در ایران جایز نیست.

قاسمی در ادامه با اشاره به سفر ظریف به آمریکای لاتین افزود: مسایل دیپلماتیک انتها ندارد و بر اساس ظرفیت‌های دو طرف می تواند جلو برود. آمریکای لاتین با وجود فاصله بسیار، قرابت های سیاسی و اقتصادی زیادی با ما دارد. ما برای بسترسازی اقتصادی برای دولت و بخش خصوصی اقداماتی را مدنظر داریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: بیش از ۸۰ شرکت اقتصادی که عمدتا خصوصی هستند هیات سیاسی ایران را در سفر به آمریکای لاتین همراهی می‌کنند که این مساله نشان دهنده اشتیاق آنها به روابط خارجی است.



وی گفت: هر چقدر ما جلو برویم اما هنوز ظرفیت‌های بسیاری در خصوص آمریکای لاتین وجود دارد.

قاسمی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری برخی از مسئولان به دلیل دو تابعیتی بودن اظهار داشت: هیچ مسئولی تاکنون به این اتهام دستگیر نشده و اگر کسی دستگیر شده به دلایل دیگر بوده است.

استفاده از پایگاه نوژه به درخواست مسکو و با تائید تهران صورت گرفته است

وی در پاسخ به این سوال که استفاده روسیه از پایگاه نظامی نوژه به چه ترتیب و با چه هماهنگی ای بود، گفت: ما هیچ تفاهم نامه ای با روسیه در این خصوص نداشتیم، روابط ما با این کشور راهبردی است و در سالهای اخیر توسعه بسیاری را داشته ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آنچه برای ما و مردم ما مهم است، امنیت است، ما برای امنیت خودمان از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم و از ابتدا هم مبارزه با تروریسم را دنبال می کردیم.

قاسمی افزود: در خصوص مبارزه با تروریسم با طرف روسی تفاهماتی را داشته ایم که مشترکاً اقداماتی را علیه تروریست ها انجام دهیم و این اقدام اخیر آنها با درخواست قبلی مسکو و با تائید تهران صورت گرفته تا آنها بتوانند از امکانات و فضای ما علیه تروریست ها در سوریه استفاده کنند.

برای سفر اردوغان به تهران تاریخی مشخص نشده است

وی در خصوص سفر اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تهران اظهارداشت: ما روابط خوبی را با ترکیه در گذشته داشته‌ایم و بعد از کودتای نافرجام در آن کشور هم ایران اولین کشوری بود که به آنها پیام داد و کودتا را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: با توجه به مشکلات مشترک در منطقه که گریبان ایران و ترکیه و سایر کشورها را گرفته، ما رایزنی های بسیاری را با ترک ها انجام داده ایم.

قاسمی با بیان اینکه مذاکرات میان ایران و ترکیه در سطوح مختلف و در ابعاد سیاسی، پارلمانی، اقتصادی، ادامه پیدا خواهد کرد، افزود: ما تلاش داریم همکاری های خودمان را هم در حوزه روابط دوجانبه و هم مسائل منطقه ای با کشور همسایه ترکیه ادامه دهیم.

وی تاکید کرد: برای سفر اردوغان به تهران هیچ تاریخی مشخص نشده است و هر زمان که مشخص شود، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص این سوال که منتقدین می گویند وزارت خارجه در این دولت روابط خوبی را با کشورهای منطقه نتوانسته برقرار کند، اظهارداشت: ما یک کشور چندصدایی هستیم و نظرات مختلفی در خصوص مسائل گوناگون همیشه بوده و هست و احتمالاً یک دیدگاه هم این است که شما گفتید، که البته من به این نظر احترام می گذارم.

قاسمی ادامه داد: در مقام دفاع نیستم که بخواهم آن نظر را رد کنم، قضاوت در این مورد با شماست. ما بعد از شروع دولت با توجه به مشکلات گذشته که اتفاق افتاده بود، در برخی نقاط آن مقدار که ما توقع داشتیم، پیشرفتی نداشتیم ولی این موضوع ناشی از عدم کارآمدی وزارت خارجه نیست و دلایل خاص خودش را دارد.

وی تصریح کرد: وقتی توانستیم در مرحله جدید به تفاهمات خوبی با کشورهای خارجی نائل بشویم، برخی از این واقعه نگران شدند و مسیر حرکت خودشان را تغییر دادند. البته این توهمی بود که آنها دچار شدند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه عربستان تصور نمی کرد ما در صحنه جهانی به جایگاه بهتری نائل شویم، اظهارداشت: بنابراین با توجه به جایگاه بالای ایران تا حدی نگران بودم که شاید برای آنها این مسئله تهدید آمیز باشد که همانطور که گفتم این توهمی بیش نیست.

قاسمی افزود: بنابراین این انتقادی که شما مطرح می کنید، به دلیل کارشکنی های برخی دولت ها است و کم‌کاری از جانب وزارت خارجه به حساب نمی آید.

عربستان از اقدامات نابخردانه پرهیز کند

وی در خصوص سفر قریب الوقوع مریم رجوی به عربستان به دعوت دولت آن کشور گفت: عربستان متاسفانه علی رغم میل باطنی ما دچار توهم جدی است و با توجه به مشکلات درونی و بیرونی که دارد دست به اقدامات هیجانی می زند که راه به جایی هم نخواهد برد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: این اقدام آنها هم در چارچوب همین تفسیر است که آنها می خواهند با گروهک منافقین به آن شکل ارتباط برقرار کنند که البته از دیدگاه ما جای تعجبی هم ندارد.

قاسمی ابراز امیدواری کرد که: مقامات عربستان اقدامات سنجیده و عقلانی را انجام دهند و این را بدانند که ثبات و امنیت منطقه به نفع خودشان هم هست و باید از کارهای نابخردانه پرهیز کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سطح روابط میان ایران و انگلیس ارتقاء پیدا خواهد کرد یا خیر؟ افزود: یکی از اهداف وزارت خارجه این است که با کشورهایی که می توانند و مسئله ای برای روابط با آنها وجود ندارد، ما ارتباط عادی خودمان را داشته باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در پایتخت های دو کشور، در حال حاضر سفارتها در سطح کاردار مشغول به انجام وظایف خود هستند و امکان ارتقاء روابط در سطح سفیر هم وجود دارد و امیدواریم این اتفاق در آینده بیافتد.

قاسمی در خصوص نشست کمیسیون مشترک برجام اظهارداشت: طبق توافقاتی که در قالب برجام مشخص شده است، کمیسیونی برای حل برخی مشکلات و مسائل میان طرفهای مذاکره پیش بینی شده که بر اساس آنچه که موجب بدعهدی و کارشکنی باشد، به آن کمیسیون گزارشاتی ارجاع داده می شود و آنها باید مسئله را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: ممکن است برخی موارد تاکنون وجود داشته باشد که ما از آن به عنوان بدعهدی های طرف مقابل نام می بریم و آنها را در کمیسیون مطرح و پیگیری می کنیم.

حضور روسیه در پایگاه نوژه موقت بود و پایان یافت

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه در خصوص خبرهای منتشره از روسیه در استفاده از پایگاه نظامی نوژه افزود: در مورد روسیه و این اقدام باید بگویم که این یک کار مشترک بود و آنها نه پایگاهی در اینجا دارند و نه مستقر شده اند. این یک کار موقت بود که با اجازه ایران صورت گرفت و اجالتاً هم پایان پذیرفت.

اصراری به متقاعد کردن طرف ترک در مسئله سوریه نداریم

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا ترکیه در مواضع خودش در خصوص سوریه باقی خواهد ماند یا خیر گفت: اینکه آیا نگاه ترکیه تغییری در آینده خواهد داشت، اینکه آیا نگاه ترکیه نسبت به مسئله سوریه تغییری خواهد داشت یا نه، نمی توانم پیش بینی کنم و با توجه به نقش بزرگ و سازنده ایران و ترکیه در منطقه و در عرصه بین الملل این همکاری ها و تعاملات میان دو کشور به صلح، ثبات و امنیت منطقه کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که اقدامات مشترک میان ایران و ترکیه چه خواهد بود، افزود: ترکیه از دیروز تا به حال به عنوان یک کشور با اهمیت برای ما محسوب می شده و یک اصل مشخص هست که می گوید با همسایه باید کار کرد و ما بر اساس این در بخش‌های مختلفی می توانیم با طرف ترکی کار کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در خصوص مسائل منطقه ای ممکن است در برخی موارد اشتراک نظر و در برخی موارد اختلاف نظر داشته باشیم که اینها مانع از صحبت، تعامل و همکاری با طرف مقابل نمی شود.

قاسمی تاکید کرد: ما اصراری به متقاعد کردن طرف ترکی در مسئله سوریه نداریم و هیچگاه دیدگاه خود را به کسی تحمیل نمی کنیم همانگونه که کسی هم نمی تواند دیدگاه خودش را به ما تحمیل کند. ما تنها مواضع خود را اعلام می کنیم و ممکن است در خلال مذاکرات به برخی اشتراکات هم برسیم.

سفر دو دیپلمات غربی به کردستان با هماهنگی وزارت خارجه بود

وی در خصوص مسئله دو دیپلمات اروپایی که برای آنها در یکی از استان های غربی کشور مشکلی پیش آمده بود، اظهار داشت: سفر آن دو دیپلمات با اطلاع و هماهنگی قبلی با وزارت خارجه بوده و به تبع این مسئله وقتی ما در جریان باشیم، دیگر ارگان ها هم مطلع هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: تا جایی که من می دانم تخلف خاصی صورت نگرفته و همانطور که اشاره کردم، با مجوز و اطلاع قبلی سفر کردند و به هیچ عنوان دستگیری در کار نبوده و تاکنون هیچ گزارشی از هیچ یک از نهادهای امنیتی به وزارت خارجه نیامده است.

پرونده فاجعه منا باید باز باشد

قاسمی در پاسخ به این سوال که در خصوص فاجعه منا تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است، اظهار کرد: این پرونده باید همچنان باز باشد و مدام در حال پیگیری قرار بگیرد تا حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه ایفا شود.

وی ادامه داد: کمیته ای در وزارت خارجه از ابتدای این فاجعه تشکیل شد که بسیار فعال هم هست و بررسی می کنند که چگونه می توان از ظرفیت های حقوقی و بین المللی برای ایفای حقوق بازماندگان قربانی های آن فاجعه استفاده شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر ظریف به آمریکا و شرکت در نشست مجمع عمومی اظهار داشت: سفر آقای ظریف به آمریکا طبق روال سال های گذشته انجام خواهد شد و ملاقات های متعددی را هم خواهد داشت ولی اینکه چه ملاقات هایی صورت بگیرد، هنوز معلوم نیست چون همه وزرای خارجه در یک مقطع خاصی در مجمع حضور ندارند.

قاسمی در خصوص اختلاف مواضع میان ایران، ترکیه و روسیه در بحث کردها افزود: در این مسئله بحث روسیه با ایران و ترکیه متفاوت است چون آنها هیچ استانی که کردنشین باشد، ندارند و هم‌مرز کردها هم نیستند.

وی تصریح کرد: بحث کردهای ترکیه، مسئله پیچیده ای است و البته موضوع جدیدی هم نیست و در عین حال دولت ترکیه باید بتواند به حل و فصل آن بپردازد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ناامنی های پراکنده در ترکیه، قانون منع رفت و آمد به ترکیه برداشته شد، اظهار داشت: در شرایطی که ترکیه در بحران به سر می برد و امنیت آن ناپایدار بود، دولت جمهوری اسلامی ایران بر حسب وظیفه خود رفت و آمد ایرانی ها را به آن کشور ممنوع اعلام کرد و در حال حاضر در شرایط ثبات نسبی امنیت در ترکیه این قانون را ملغی اعلام کرد.

قاسمی اضافه کرد: قطعا به دلیل یکی دو انفجار در یک کشور نباید همه مرزها را ببندیم و از طرق رسمی این را اعلام کنیم که رفت و آمدی به آن کشور نباشد.

وی تاکید کرد: ایرانیان آنقدر هوشمند هستند که سفرهای ضروری را به آن کشور انجام دهند و پس از لغو این قانون اختیار سفر با خود آنها است که باید دقت لازم را به عمل آورند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص مذاکرات میان ایران و اروپایی ها در مسئله حقوق بشر گفت: این مذاکره و این مسئله، موضوع جدیدی نیست. ما با کشورهای اروپایی از مدت ها پیش مذاکراتی را در حوزه حقوق بشر داشتیم و در دوره ای تبدیل شد به مذاکرات سازنده که نام آن تغییر پیدا کرد.

قاسمی ادامه داد: در دوره تحریم ها مذاکرات تعطیل شد و اخیرا با توجه به فضای جدیدی که پیش آمده علاقه مند هستیم که مجددا این اتفاق رخ دهد؛ چراکه ما نگاه و مواضع خاص خودمان را داریم و مشتاقیم که آنها با دیدگاه های ما آشنا شوند.

وی تاکید کرد: این نشست ها و تعاملات می تواند منجر به نزدیکی دو طرف خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص مسائل جاری در بحرین افزود: ما نقشی در مسائل بحرین نداریم البته ممکن است نفوذ معنوی به واسطه حضور شیعیان در آن کشور داشته باشیم. بحث شیعیان بحرین، بحث تلخی است که دست بیگانگان هم در این مسئله دیده می شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: دولت بحرین به دلیل مشکلات خود، شیعیان را سپر بلای خود کرده است.