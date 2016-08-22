به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق بازرگانی بندرعباس، عماد الشکیلی با اشاره به اعلام دولت عمان برای بازگذاشتن درهای سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی و آبزی‌پروری، گفت: در این راستا رایزنی‌های خوبی نیز با طرف‌های ایرانی داشته‌ایم که منتج به نتایج خوبی شده که سهم هرمزگان در این امر نیز قابل تامل است.

الشکیلی در دیدار با رییس اتاق بازرگانی بندرعباس ضمن تقدیر از تلاش طرف ایرانی و هرمزگانی برای توسعه روابط اظهار داشت: خیلی دوست داریم نمایشگاهی از محصولات عمان در فصل مناسب در هرمزگان برگزار کنیم.

وی با اشاره به تعاملات اتاق بازرگانی عمان با اتاق‌ بازرگانی اصفهان و بندرعباس اظهار امیدواری کرد در آینده شاهد توسعه بیش از پیش روابط تجاری بین این دو کشور باشیم.

این مسوول با اشاره به اعلام دولت عمان برای بازگذاشتن درهای سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی و آبزی‌پروری گفت: در این راستا رایزنی‌های خوبی نیز با طرف‌های ایرانی داشته‌ایم که منتج به نتایج خوبی شده که سهم هرمزگان در این امر نیز قابل تامل است.

این فعال بازرگانی به تاسیس مجلس شورای زنان بازرگان در استان مسندم اشاره کرد و گفت:‌ در این گونه فعالیت‌ها نیز می‌توانیم با اتاق بازرگانی بندرعباس فصولی مشترک داشته باشیم.

وی گفت: در اسکله خصب شرایط ویژه‌ای برای تعامل تجاری با ایران ایجاد کرده‌ایم و این در حالیست که بازرگانان عمانی علاقه ویژه ای به واردات اجناس ایرانی دارند اما آنگونه که باید راه‌های اینکار را بلد نیستد که فعالیت‌های اتاق بازرگانی می‌تواند به کمک این امر بیاید.