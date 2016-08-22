به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المنار»، در سایه استمرار قرارداد های سعودی _ آمریکایی و پس از گذشت یک و سال نیم از حمله وحشیانه عربستان سعودی به یمن، رژیم سعودی رتبه اول در واردات و خرید سلاح در جهان را در سال ۲۰۱۵ میلادی به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش موسسه IHS میزان خرید های نظامی عربستان سعودی ۵۰ درصد افزایش داشته است و به مبلغ ۹.۳ میلیارد رسیده است.

در همین حال در گزارش این موسسه آمده است که ایالات متحده با ۲۳ میلیاد دلار بزرگترین صادر کننده سلاح و مهمات در سال گذشته بوده است.

با این وجود تمایل رژیم عربستان برای عقد قرارداد خرید اسلحه بیشتر از هم پیمان آمریکایی خود است و این در حقیقت آثار جنگ این کشور علیه یمن را آشکار می کند. این قراردادها مشخص می کند که رژیم عربستان قصد دارد تا با خرید اسلحه بیشتر به تعویض، نوسازی و جایگزینی تجهیزات و اسلحه های نابود شده خود در جنگ یمن بپردازد .

امروز رژیم عربستان بیش از پیش از سوی شهروندان خود و نیز افکار عمومی جهان مورد سوال است، چرا که عربستان سعودی علیرغم لجتسیک بالا و تجهیزات پیشرفته آمریکایی، همچنان در مرزهای این کشور با یمن درگیر است و توانایی ورود به خاک یمن و عملیات زمینی را ندارد. این در حالی است که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن با انجام عملیات در داخل خاک عربستان برای خود پیروزی کسب می کنند و این تانک ها و زره پوش های سعودی است که در داخل خاک عربستان منهدم می شود.

در همین حال در تازه ترین عملیات نیروهای یمنی در «قمر» و «الخل» در جیزان ۱۹ تانک و زره پوش سعودی نابود شدند.