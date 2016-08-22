به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «بررسی فعالیت‌های قرآنی مراسم اربعین» با حضور لاله افتخاری عضو کمیسیون آموزش عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی و حسن محمدی مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور صبح امروز دوشنبه اول شهریور در ساختمان این اتحادیه برگزار شد.

افتخاری گفت: باید از ظرفیت اربعین، کربلا و جریانی که وجود دارد برای همه زمان‌ها و مکان‌ها استفاده کنیم و دل مخاطبان قرآنی را بیدار کنیم، همه ما باید تلاشمان رابکنیم تا مسئله‌ای که از امام حسین (ع) آموختیم مبنی براینکه اگر حتی سر از بدن جدا شد، برای ما جدایی قرآن و عترت امکان ندارد را عملی و اجرا کنیم.

وی افزود: سال گذشته با همکاری‌های خوبی که انجام گرفت قرار شد از ظرفیت اربعین برای انس با قرآن استفاده بیشتری شود. البته در سال‌های گذشته‌تر هم اقداماتی از سوی موسسات عراقی و هم ایرانی صورت می‌گرفت، اما به صورت منظم و قراردادی نبود. تاکیدی که مقام معظم رهبری دارند این است که کربلا از مردمی بودن آن بیرون نیاید. همین‌ها اقتضا می‌کرد اتحادیه وارد شود لذا دوستان زحمت کشیدند نشست خبری برگزار و بروشورهایی را منتشر کردند. بدین ترتیب شورای راهبری فعالیت‌های اربعین به موسسه تشکل‌های قرآن و عترت سپرده شد.

عضو کمیسیون آموزش عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی ادامه داد: در سفری که دو هفته قبل به کربلا داشتیم، پیشنهاداتی دادیم مبنی بر اینکه یک کمیته خاص از نقش بانون در اربعین باز کنیم. پیشنهادات و مصوباتی بوده است. بعضی برنامه‌های مشترک بین آقایان و خانم‌ها و در بخشی برنامه‌های مختص خواهران در مراسم اربعین برپا است. از ۲۵ موکب قرآنی که برپا می‌شود، ۲۰ موکب مشترک بین آقایان و بانوان است و ۵ موکب مختص بانوان قرار دارد.

افتخاری در پایان تصریح کرد: در اربعین بودن مهم نیست، مهم این است که دلمان با کربلا و امام حسین (ع) باشد. در اربعین حرکت ما باید منسجم و قرارگاهی باشد. همه افراد، صنوف مختلف وارد عرصه شوند و عشق و ارادت خودشان را به آقا امام حسین (ع) ابراز نمایند. باید کار کانالیزه صورت گیرد و در همه ظرفیت‌ها راه نفوذ دشمن را ببندیم و جلوی یکسری حرکت‌های منحرف‌کننده کربلا را در اربعین مثل تشیع انگلیسی بگیریم.

جزیره ای کار کردن فایده ندارد

حسن محمدی مدیرعامل تشکل‌های قرآن و عترت کشور هم در این نشست گفت: اربعین بزرگترین مانور و تجمع بشری است که صورت می‌گیرد. این تجمع یک ظرفیت بسیار عالی دارد که در تاریخ بشر بی‌نظیر است خلاصه هر اتفاقی که در این حوزه می‌افتد برچسب بزرگترین را دارد. بزرگترین تجمع، بزرگترین پذیرایی، بزرگترین اقامه نماز و بزرگترین ...

وی افزود: این مسئله یک بستر بسیار مناسبی برای فعالیت‌های مختلف و تعامل بین افراد است. همه در مکتب اسلام و عاشورا رشد کرده‌ایم و مانند یک برادر حضور پیدا می‌کنیم. یک مانور اقتدار برای شیعیان جهان است. هدف پیامبران هم همین بوده است. بحث حج هم به خاطر جماعت مسلمین است که خود را به رخ جهانیان می‌کشند بنابراین قرآن را باید در این عرصه به رخ بکشانیم. به این ترتیب از برچسبی که به ما می‌زنند مبنی بر اینکه ما قرآن را رها کرده‌ایم و به امام حسین (ع) چسبیده‌ایم هم مرتفع می‌شویم.

مدیرعامل تشکل‌های قرآن و عترت کشور ادامه داد: ما باید دین خودمان را به اربعین ادا کنیم. به امید خدا امسال ۵۰ محفل انس با قرآن در موکب‌های فاصله ۸۵ کیلومتری بین نجف تا کربلا با دوستان قاری ممتاز قرآن و چهار قاری نوجوان برگزار و. ۲۰۰ هزار بروشور توزیع می‌کنیم. همچنین ۸۰ طرح فاخر در ارتباط با اربعین اخذ کرده‌ایم که البته بسیاری از آنها هم‌پوشانی دارند. در مجموع در جلسه‌ای که ۱۰ روز گذشته در کربلا با مسولان عراقی داشتیم، دوستان جامع عراق از موسسه ما هم بازدید کرده بودند، بسیار استقبال کردند.

وی تصریح کرد: از دیگر اقداماتی که امسال انجام می شوداینکه قرار است هر سال یک سوره را به عنوان محور پیاده‌روی قرار بگذاریم و کار ویژه‌ای نسبت به آن انجام شود. سوره امسال، سوره فجر است که خطاب به حضرت سیدالشهدا است که طرح کهف و رقیم که با محوریت حفظ سوره فجر در پیاده‌روی اربعین انجام می‌گیرد. همچنین با پیشنهادات دوستان عراقی قرار شد ۱۱۴ موکب قرآنی تدارک دیده شوند که این کار سختی است. برای فعالان قرآنی هم آموزش‌های قرآنی را هم برای فعالان عراقی و ایرانی برگزار کردیم. همچنین با توجه به اینکه حدیث ثقلین جدایی‌ناپذیری قرآن و عترت را نشان می‌دهد نمایشگاه ثقلین هم در این مراسم برپاست . قرآن‌های جمهوری اسلامی هم در این مراسم توزیع می‌شود که برای هر موکب ۸۰ قرآن پخش کرده‌ایم که حدود دو هزار قرآن می‌شود که هزار عدد آن را سازمان اوقاف و هزار عدد دیگر را سازمان طبع و نشر قرآن کریم تقبل کرده‌اند.

محمدی در پایان تاکید کرد: جزیره‌ای کار کردن در این مراسم فایده‌ای ندارد و باید کار جمعی صورت بگیرد.