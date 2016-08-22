به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، اظهار داشت: برنامه ریزی برای افزایش فناوری و توانمندسازی تمامی بخش ها و امور کشور از اولویت ها و اهداف بلند مدت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی بیان داشت : تولید محتوای فاخر و همچنین نرم افزارهای بومی توسط متخصصان ایرانی جزو برنامه های این وزراتخانه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: خدمات رسانی گسترده در همه عرصه‌ها توسط زیرساخت های دولت الکترونیکی در دستور کار این وزارت خانه قرار دارد.

وی با اشاره به بهبود ارتباطات بین المللی ایران گفت: مسائل و روابط خارجی ایران با اکثر کشورها به غیر از عربستان خوب و سازنده بوده است.

واعظی با بیان اینکه حفظ حقوق ملت در دستور کار دولت قرار دارد اضافه کرد: بر همین مبنا مذاکرات هسته‌ای ایران آغاز شد و ایران موفق شد بسیاری از تحریم‌ها مانند بیمه و حمل و نقل را به طور کامل لغو کند.

وی افزود: هم اکنون مشکلات فراروی ارتباط با دو تا سه هزار بانک خارجی به طور کامل برطرف شده است و مشکل مربوط به چند بانک بزرگ جهانی نیز به تدریج حل خواهد شد.

واعظی با بیان اینکه حل بحران های منطقه بدون حضور ایران میسر نیست، ادامه داد: نقش ایران در مناسبات بین المللی بسیار تعیین کننده است.

وی تاکید کرد: بهبود فضای اقتصادی و همچنین ارتقای روابط با کشورهای جهان و بویژه با همسایگان از اولویت‌های دولت است زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و هر دو باید به طور موازی پیش می رفت.

وزیر ارتباطات تاکید کرد : دولت این را می دانست که در داخل کشور باید روی پای خود بایستیم و در خارج نیز به خوبی مذاکرات را پیش ببریم تا در نهایت پیشرفت کشور به عنوان نتیجه نهایی حاصل شود.

وی با اشاره به اینکه بیکاری نیز یکی از دغدغه‌های دولت از بدو آغاز فعالیت بود، گفت: تا زمانی که مجموعه‌های تولیدی و صنعتی، کشاورزی ، خدماتی و همچنین بخش خصوصی فعالیت خود را به طور گسترده انجام ندهند این معضل به طور کلی حل نخواهد شد.

واعظی افزود: هفت هزار و ۵۰۰ کارخانه و مراکز تولیدی کوچک و متوسط طی چند سال اخیر با تعطیلی و نیمه تعطیلی روبرو بوده است اما با برنامه ها و فعالیت های گسترده دولت، یک هزار و ۳۰۰ مجموعه دوباره فعال شدند و سه هزار واحد نیز تا پایان امسال فعالیت مجدد خود را با کمک دولت آغاز خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با فعالیت گسترده و تلاش استانداری اصفهان این موضوع در استان اصفهان آغاز شده و در حال پیگیری است.