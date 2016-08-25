دربی «ال گیلانو» جذاب و تماشایی/ مدعیان خیلی زود بهم رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ آزادگان روز جمعه ۵ شهریورماه در حالی پیگیری می‌شود که از مهمترین بازی‌های این هفته می‌توان به دربی استان گیلان و تقابل دو تیم ملوان و سپید رود رشت اشاره کرد.

همچنین مصاف دو تیم صدر جدولی پارس جنوبی و خونه به خونه بابل از جمله بازی‌های مهم این هفته محسوب می‌شود. این رقابتها در حالی در هفته چهارم پیگیری می‌شود که هیچ تیمی تا پایان هفته سوم نتوانسته امتیازات کامل را به دست آورد و چهار تیم گل‌گهر سیرجان، خونه به خونه بابل، سپیدرود رشت و پارس جنوبی جم با هفت امتیاز در رده اول تا چهارم قرار دارند.

همچنین دو تیم قعر جدولی مس رفسنجان و استقلال اهواز تا الان هنوز نتوانسته‌اند امتیازی را به دست آورند و این هفته برای خروج از بحران به مصاف حریفانشان می‌روند.

برنامه دیدارهای هفته چهارم لیگ دسته اول باشگاه های کشور جام آزادگان به شرح زیر است:

* مس رفسنجان - آلومینیوم هرمزگان - ساعت ۱۷

* نساجی مازندران - مس کرمان - ساعت ۱۷:۱۵

* بادران تهران - ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۷:۳۰

* پارس جنوبی - خونه به خونه - ساعت ۱۷:۳۰

* ملوان انزلی - سپیدرود رشت - ساعت ۱۷:۳۰

* فجرسپاسی - راه‌آهن - ساعت ۱۷:۳۰

* گل گهر سرجان - نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۷:۳۰

* خیبر خرم‌آباد - اکسین البرز - ساعت ۱۷:۳۰

* استقلال اهواز - فولاد یزد - ساعت ۱۸