قلب تپنده ژيمناستيك آموزش است/ رشد ژيمناستيك بانوان هر روز بهتر مي شود

ناهيد توكليان نائب رئيس فدراسيون ژيمناستيك در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب گفت: يكي از موفق ترين بخشهاي ورزش بانوان در رشته ژيمناستيك بخش آموزش است ما در طي سالهاي گذشته رشد بسيار خوبي را در اين بخش داشته ايم.

وي اظهارداشت: حيطه آموزشي ما فقط به ورزشكاران برنگشته است بلكه براي ارتقاء مربيان و داوران هم برنامه هاي زيادي صورت گرفته است كه موجب شده هم اكنون شاهد ارتقاء سطح اين نفرات در كشور باشيم.

توكليان افزود: ما اميدواريم با برگزاري كلاسهاي بازآموزي در داوري و مربيگري بتوانيم سطح يكنواختي را براي آموزش اين رشته دركشور فراهم كنيم. به طوريكه مربيان ما ديگر به شكل سليقه اي آموزش ندهند وهمگي از يك برنامه يك شكل برخوردار بوده و تبعيت كنند.

نائب رئيس فدراسيون بيان كرد: قلب تپنده فدراسيون در بخش بانوان آموزش آن است و به همين منظور قصد داريم برنامه سطح بندي را براي دانش آموختگان و ورزشكاران رده هاي سني زير 12 سال اجرا كنيم تا وضعيت آنها مشخص شده و برنامه هاي آموزشي مربيان را به شكل منسجم تري ادامه دهيم.

وي ادامه داد: اولين دوره مسابقات ارزشيابي سطح بندي بانوان از 22 شهريورماه لغايت 24 شهريورماه در يزد برگزار مي شود كه تا اين لحظه بيش از 18 استان براي شركت در آن اعلام آمادگي كرده اند و پيش بيني مي كنم اين تعداد تا 25 استان هم برسد.