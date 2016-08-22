تبیان نوشت: مایعاتی مانند شیر، چایی و آب جزو بهترین نوشیدنی ها برای دیابتی ها هستند. اما برخی دیگر از نوشیدنی های رایج چندان مناسب افراد مبتلا به دیابت نخواهند بود. در این مطلب قصد داریم به همین نوشیدنی ها بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.

قهوه با احتیاط مصرف شود

نتایج برخی از پژوهش ها حاکی از این است که مصرف کننده های قهوه کمتر در معرض ابتلا به دیابت نوع ۲ قرار دارند. قهوه حاوی ترکیبی است که اسید کلوروژنیک نام دارد و به نظر می رسد باعث کند شدن جذب قند در خون می شود. با این حال نتایج پژوهش های دیگری نیز نشان داده است افرادی که دچار دیابت هستند نباید در مصرف قهوه زیاده روی کنند. چون این نوشیدنی باعث افزایش میزان قند خون و یا حداقل افزایش فعالیت بدن برای سوخت و ساز قند می شود.

مصرف روزانه و مرتب آب میوه ها نیز خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را (بخصوص در افرادی که زمینه ابتلا دارند) بالا می برد. یادتان باشد میوه ها انتخاب بهتری از آب میوه ها هستند

در واقع تاثیر قهوه در میزان قند خون به افراد بستگی دارد. اما مشکل اصلی بیشتر به آن چیزی که افراد دیابتی به قهوه اضافه می کنند مربوط می شود. قند، خامه و شیر پرچربی که معمولاً به قهوه اضافه می شود میزان قند خون و وزن فرد را افزایش می دهد و مشکل ساز می شود.

متخصصان توصیه می کنند که مصرف قهوه در این افراد نباید بیش از ۲ تا ۳ فنجان در روز باشد. برای افرادی که در کنترل قند خونشان مشکل دارند این میزان باید کمتر باشد. اگر خیلی به نوشیدن قهوه علاقه دارید بهتر است خودتان تاثیر آن را روی قند خونتان بررسی کنید. چون سوخت و ساز و قند خون هر فردی مخصوص خود وی است و نمی توان شرایط یکسانی برای همه در نظر گرفت.

نوشابه های رژیمی با احتیاط

آیا به صرف اینکه ادعا می شود این نوشیدنی ها فاقد کالری هستند می توان آن ها را با خیال راحت مصرف کرد؟ آیا این نوشیدنی ها باعث چاقی و آسیب به سوخت و ساز قند خون می شوند؟ نتایج بررسی های علمی جدید نیز به بحث های معمول در خصوص این نوشیدنی ها دامن می زند. نتایج برخی از این پژوهش ها نشان می دهند طرفداران نوشابه های رژیمی بیشتر از افرادی که نوشابه های معمولی می نوشند در معرض چاقی قرار دارند. نتایج بررسی های دیگر نیز حاکی از این است مصرف کننده های نوشابه های رژیمی به میزان ۶۷ درصد بیشتر در معرض ابتلا به دیابت قرار می گیرند.

نوشابه دایت

بر اساس نظریه دیگری که ارائه شده است نوشیدنی های رژیمی پرزهای چشایی را به قند معتاد می کند. اما پژوهشی که در دانشگاه هاروارد روی ۴۰۰۰۰ نفر و به مدت ۲۰ سال انجام شده رابطه ای بین نوشیدنی های رژیمی و ابتلا به دیابت نشان نداده است. اما زمانی که عواملی مانند شاخص توده بدن، سابقه خانوادگی و رژیم غذایی افراد در نظر گرفته می شود مصرف کننده های نوشابه های رژِیمی در مقایسه با افرادی که به سمت این نوشیدنی ها نمی روند چاق تر هستند. به طور کلی نه تنها به دیابتی ها بلکه به همه مردم توصیه می شود در مصرف نوشابه ها به طور کلی احتیاط کنند. مصرف روزانه این نوشیدنی ها از هر نوعی که باشد به ضرر سلامتی است.

مصرف نوشابه ها و آب میوه های صنعتی با احتیاط

هر قوطی کوچک از نوشیدنی های شیرین به طور متوسط ۱۰ قاشق مرباخوری قند دارد. بنابراین بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنید. این نوشیدنی ها همچنین خطر اضافه وزن و چاقی را بالا می برند. در بین دیگر اثرات منفی مربوط به این نوشیدنی ها می توان به فشارخون بالا و ابتلا به بیماری های قلبی اشاره کرد. یادتان باشد یک نوشیدنی شیرین به تنهایی در روز ۱۵۰ کالری بیهوده به رژیم غذایی تان تحمیل می کند. همچنین باعث افزایش مصرف کربوهیدرات ها از ۴۰ به ۵۰ گرم می شود. در نتیجه قند خونتان با سرعت بالا می رود. نتایج بررسی های محققان دانشگاه هاروارد نشان می دهد که مصرف روزانه نوشیدنی های شیرین سالانه حدود ۶ کیلوگرم به وزن اضافه می کند. به عقیده محققان قند (چه به صورت قند سفید معمولی یا شربت ذرت) باعث افزایش چربی دور شکم شده و التهاب و حالت مقاومت سلول های بدن نسبت به انسولین را افزایش می دهد. در نتیجه خطر ابتلا به دیابت و بیماری های قلبی نیز افزایش می یابد.

نوشیدنی های صنعتی

اگر شما از دیابت رنج می برید حتماً باید مصرف نوشیدنی های شیرین را کاملاً محدود کنید. یادتان باشد که کاهش وزن باعث بهبود سلامت عمومی تان می شود. عادت کنید نوشیدنی های سالم مصرف کنید تا کالری بیهوده وارد بدنتان نشود. نتایج پژوهشی که در دانشگاه کارولینای شمالی انجام شده نشان می دهد افرادی که مصرف نوشابه را قطع می کنند راحت تر به هدف کاهش وزن نزدیک می شوند. اگر شما عادت به مصرف روزانه و زیاد نوشابه دارید بهتر است هر هفته از میزان مصرفتان کم کنید. همچنین می توانید به جای نوشابه های معمولی از انواع رژیمی آن ها مصرف کنید تا میزان کالری و کربوهیدرات دریافتی تان تا حدودی کاهش پیدا کند. به تدریج نوشیدنی های سالم و کم شیرین را جایگزین نوشابه کنید. آب و آب گازدار می تواند شروع خوبی برای ترک نوشابه باشد.

آب میوه های طبیعی نیز با احتیاط

بدون شک مصرف آب میوه های سالم و خانگی برای سلامتی مفید است. اما سوال اینجاست آیا این نوشیدنی ها برای کنترل قند خون و وزن مناسب هستند؟ نتایج پژوهشی که در Diabetes Care به چاپ رسیده نشان می دهد مصرف روزانه و مرتب آب میوه ها نیز خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را (بخصوص در افرادی که زمینه ابتلا دارند) بالا می برد.

یادتان باشد میوه ها انتخاب بهتری از آب میوه ها هستند. ۱۲۰ میلی لیتر آب پرتقال حاوی ۵۶ کالری،۱۲ گرم کربوهیدرات و در عین حال فاقد فیبر است. در حالی که یک عدد پرتقال کوچک و تازه ۴۵ کالری، ۱۱ گرم کربوهیدرات و ۲ گرم فیبر دارد. این مقایسه ساده نشان می دهد که دیابتی ها باید نسبت به میزان کربوهیدرات ها و کالری نوشیدنی های مصرفی خود آگاهی داشته باشند.

افرادی که علاقه زیادی به آب میوه ها دارند بهتر است میوه های تازه مصرف کنند و یا گاهی به جای این نوشیدنی ها از آب سبزیجات کم نمک که حاوی کالری و کربوهیدرات های کمتری نسبت به آب میوه ها هستند استفاده کنند. اگر نمی توانید در مقابل هوس نوشیدن آب میوه خودداری کنید می توانید حدود ۱۲۰ میلی لیتر از آن را به همراه غذای خود میل کنید. سپس بلافاصله قند خون خود را اندازه بگیرید و به مدت ۳ تا ۴ روز همین وعده غذایی را ادامه دهید. اگر قند خونتان بیش از ۳۵ تا ۵۰ واحد افزایش پیدا نکرده باشد مصرف میزان کمی آب میوه مجاز خواهد بود. اما بهترین کار این است که با پزشک خود مشورت کنید.