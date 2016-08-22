لزوم پرداختن به حوزه فرهنگ ایثار و شهادت در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر لزوم همکاری بیشتر و بهتر دستگاهای اجرای در هر چه بهتر برگزار شدن برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان تاکید کرد و افزود: حضور پر رنگ مدیران دستگاه های اجرایی و رسانه ها نشان می دهد که به ارزش های دفاع مقدس اهمیت می دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: هفته دفاع مقدس، روزهای بسیار بزرگ و باارزشی برای ملت ایران است و این روز نماد پایداری و مقاومت ایران در مقابل ابرقدرت های شرق و غرب بوده است و در دنیا زبانزد است.

شهبازی با بیان اینکه اقتدار و استقلال امروز ایران مرهون خون شهیدان و ایثار گری های شهیدان بوده است و باید خانواده های شهیدان و ایثار گران مورد تکریم قرار گیرند، افزود: به لطف خدا و جان فشانی رزمندگان اسلام در جای جای کشور برای تامین امنیت، تکفیری ها حتی جرات نیم نگاه کردن به ایران را هم ندارند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان بر لزوم توجه به فرهنگ ایثار و شهادت در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: جوانان باید با فلسفه هشت سال دفاع مقدس آشناشوند.

شهبازی افزود: برنامه های اجرا شده در هفته دفاع مقدس در زنجان با برنامه ها و تقویم زمانی باشدو فضابرای حضور دانش آموزان و جوانان در برنامه های دفاع مقدس مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس خاطر نشان کرد: برنامه‌های این ستاد علاوه بر اجرای موفق باید بدیع‌تر باشد و در شهرستان ها هم این ستاد برگزار شود.

معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان پیروزی یاد آورشد: وظیفه ما امروز این است که برای انتقال ارزش های دفاع مقدس و رشادت های رزمندگان، این ایام را گرامی بداریم و نسبت به تبیین این روز برنامه ریزی لازم را داشته باشیم.

شهبازی گفت: بازگو کردن عملیات های دفاع مقدس برای نسل جوانان تاثیر گذار است و در دوران هشت سال دفاع مقدس مردم و رزمندگان نقش بسیار کلیدی داشتند که امروز باید برنامه ها مردمی تر برگزار شود و رسانه ها هم در اجرای برنامه ها کمک کنند.