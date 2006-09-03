وضعيت اعزام تيم به قزاقستان به زودي مشخص خواهد شد / بزودي مربيان خارجي رشته هاي ديگر دووميداني وارد كشور مي شوند

دكترعيدي عليجاني مديرتيم هاي ملي دووميداني ايران در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب گفت: كميته فني فدراسيون درحال حاضر 40 نفر از قهرمانان و ورزشكاران نخبه كشور در تمام رشته هاي دووميداني در ليست خود جا داده و قصد داريم ظرف چند روز آينده در كميته فني وضعيت نهايي اعزام اين نفرات مشخص شود.

وي ادامه داد: دربين اين ورزشكاران 5 نفر از بانوان هم هستند كه در صورت كسب ركوردهاي ورودي در برنامه هاي اين هفته مسابقات بانوان حداقل دو نفر از آنها جهت شركت در اين ديدارها انتخاب خواهند شد.

دكترعليجاني افزود: تيم دووميداني مردان ما هم براي شركت در تورنمنت دووميداني قزاقستان كه دهه سوم شهريورماه در اين كشور برگزار مي شود با تركيب 18 ورزشكاراعزام مي شود.

مدير تيم هاي ملي دووميداني ايران تصريح كرد: طي هفته گذشته بازديدي را از وضعيت برگزاري اردوهاي تيم هاي ملي چند نفر از ورزشكاران اصلي همچون صميمي شاهرخي ها و حدادي داشتم . اردوي اين نفرات در شرايط خوبي در شهرهاي كشور در حال پي گيري است. از مربي خارجي صميمي و حدادي هم رضايت داريم .

وي درپايان اظهارداشت: ما منتظر كامل شدن برنامه كميته ملي المپيك براي تكميل كادر مربيگري تيم هاي خود هستيم كه در اين صورت طي چند هفته آينده ورزشكاران ما دررشته هاي ديگر دووميداني هم از حضور مربيان خارجي بهره مند مي شوند قرار است اين مربيان تيم را تا دوحه قطر همراهي كنند.