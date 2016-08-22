ابعاد فکری امام علی(ع) به درستی تبیین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ستوده عصر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم عید غدیر با اشاره به برگزاری جشن غدیر خم در اردبیل تصریح کرد: این جشن با محوریت تبیین اندیشهها و جایگاه والای امام علی (ع) در اسلام و شکلگیری مفهوم ولایت برگزار میشود.
وی افزود: با وجود اینکه ما در جامعه اسلامی و شیعی زندگی میکنیم اما جایگاه اخلاقی و تربیتی امام علی (ع) به درستی تبیین نشده و ما از ظرفیت وجودی این امام بزرگوار غافل هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان افزود: در فرصت مراسمات و جشنها میتوان به گوشهای از ابعاد فکری و عقیدتی امامان معصوم پرداخت و انتظار میرود در جشنها و برنامههای عید غدیر نیز به این مهم توجه شود.
وی تأکید کرد: شخصیت اخلاقی و معنوی حضرت امیر المومنین به حدی وارسته است که اگر کشورهای اروپایی چنین شخصیتی را داشتند هر روز برای تبیین ابعاد فکری اش کنفرانسهای علمی برگزار میکردند.
ستوده تأکید کرد: با این وجود در حال حاضر آنچنان که باید به نقش و جایگاه امام علی (ع) در توجه نمیشود و ما نیاز داریم که نسل جوان را با ابعاد وجودی فردی که پیامبر اکرم (ص) وی را جانشین خود معرفی کرد آشنا کنیم.
وی به ضرورت مشارکت دستگاههای مختلف فرهنگی در برگزاری برنامههای عید غدیر تأکید و اضافه کرد: هماندیشی و همکاری دستگاهها تأثیر مستقیم در کیفیت برنامهها دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در عین حال از برگزاری جشن بزرگ غدیرخم در تمام شهرستان های این استان خبر داد.
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