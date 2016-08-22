  1. استانها
  2. لرستان
۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

تشریح برنامه‌های هفته دولت/ وزیر دادگستری به لرستان سفر می‌کند

تشریح برنامه‌های هفته دولت/ وزیر دادگستری به لرستان سفر می‌کند

خرم آباد - مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان برنامه های هفته دولت در این استان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رشیدی نیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های هفته دولت در استان لرستان اظهار داشت: شعار اولین روز هفته دولت در لرستان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» بوده و در این روز دیدار شورای ادارای استان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و همچنین نشست خبری استاندار و معاونان استانداری لرستان با رسانه ها را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه دومین روز از هفته دولت با عنوان «حقوق شهروندی، محرومیت زایی» نامگذاری شده و در این روز افتتاح خطوط ریلی بازسازی شده در منطقه «تنگه هفت» را به صورت نمادین از چهار خط ریلی بازسازی شده استان را خواهیم داشت گفت: در مجموع بیش از ۲۰۰ مییارد تومان برای بازسازی این خطوط ریلی استان هزینه شده است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان سومین روز از هفته دولت را با عنوان «کارمند و خدمت» اعلام کرد و گفت: در این روز افتتاح گاز رسانی به روستای «ایمان آباد» لرستان به نمایندگی از ۶۱ پروژه گاز رسانی روستایی استان، حضور استاندار لرستان در برنامه رادیویی مردم و مسئولان، غبار روبی گلزار شهدا و دیدار با دو خانواده شهید و دو خانواده مددجو را خواهیم داشت.

رشیدی نیا با اشاره به نامگذاری چهارمین روز از هفته دولت با عنوان «معنویت، مردمداری، عدالت ورزی» تصریح کرد: در این روز حضور کارکنان دولت در نماز جمعه و سخنرانی پیش از خطبه  های استاندار لرستان و همچنین دیدار مردمی با ۶۰ نفر متقاضی وقت ملاقات را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در پنجمین روز از هفته دولت در استان که با عنوان «بهداشت و سلامت» نامگذاری شده بازدید استاندار لرستان از شهر سپیددشت، حضور در جلسه شورای اداری الیگودرز، افتتاح پروژه ها ، بازدید از صنایع الیگودرز و همچنین حضور در جلسه ستاد تسهیل الیگودرز را خواهیم داشت عنوان کرد: همچنین در ششمین روز از هفته دولت که با عنوان«برجام، امنیت و اقتدار ملی» نامگذاری شده سفر وزیر دادگستری به لرستان را خواهیم داشت.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان بیان اشت: در قالب سفر وزیر دادگستری به لرستان برنامه های مختلفی از جمله افتتاح چند پروژه در شهرستان بروجرد، افتتاح واحدهای مختلف در بیمارستان شهید رحیمی، برگزاری جلسه شورای اداری لرستان ، دیدار با خانواده شهید و همچنین حضور وزیر دادگستری در صدا و سیمای مرکز لرستان را پیش بینی کرده ایم.

رشیدی نیا برنامه های آخرین روز هفته دولت در لرستان را که عنوان «شهید رجایی و باهنر الگوهای جاودان خدمت» نامگذاری شده را افتتاح واحدهای مسکن مهر در خرم آباد و همچنین برگزاری بزرگداشت هشت شهریور در حوزه علمیه خرم آباد اعلام کرد.

کد مطلب 3748501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها