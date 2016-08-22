به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رشیدی نیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های هفته دولت در استان لرستان اظهار داشت: شعار اولین روز هفته دولت در لرستان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» بوده و در این روز دیدار شورای ادارای استان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و همچنین نشست خبری استاندار و معاونان استانداری لرستان با رسانه ها را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه دومین روز از هفته دولت با عنوان «حقوق شهروندی، محرومیت زایی» نامگذاری شده و در این روز افتتاح خطوط ریلی بازسازی شده در منطقه «تنگه هفت» را به صورت نمادین از چهار خط ریلی بازسازی شده استان را خواهیم داشت گفت: در مجموع بیش از ۲۰۰ مییارد تومان برای بازسازی این خطوط ریلی استان هزینه شده است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان سومین روز از هفته دولت را با عنوان «کارمند و خدمت» اعلام کرد و گفت: در این روز افتتاح گاز رسانی به روستای «ایمان آباد» لرستان به نمایندگی از ۶۱ پروژه گاز رسانی روستایی استان، حضور استاندار لرستان در برنامه رادیویی مردم و مسئولان، غبار روبی گلزار شهدا و دیدار با دو خانواده شهید و دو خانواده مددجو را خواهیم داشت.

رشیدی نیا با اشاره به نامگذاری چهارمین روز از هفته دولت با عنوان «معنویت، مردمداری، عدالت ورزی» تصریح کرد: در این روز حضور کارکنان دولت در نماز جمعه و سخنرانی پیش از خطبه های استاندار لرستان و همچنین دیدار مردمی با ۶۰ نفر متقاضی وقت ملاقات را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در پنجمین روز از هفته دولت در استان که با عنوان «بهداشت و سلامت» نامگذاری شده بازدید استاندار لرستان از شهر سپیددشت، حضور در جلسه شورای اداری الیگودرز، افتتاح پروژه ها ، بازدید از صنایع الیگودرز و همچنین حضور در جلسه ستاد تسهیل الیگودرز را خواهیم داشت عنوان کرد: همچنین در ششمین روز از هفته دولت که با عنوان«برجام، امنیت و اقتدار ملی» نامگذاری شده سفر وزیر دادگستری به لرستان را خواهیم داشت.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان بیان اشت: در قالب سفر وزیر دادگستری به لرستان برنامه های مختلفی از جمله افتتاح چند پروژه در شهرستان بروجرد، افتتاح واحدهای مختلف در بیمارستان شهید رحیمی، برگزاری جلسه شورای اداری لرستان ، دیدار با خانواده شهید و همچنین حضور وزیر دادگستری در صدا و سیمای مرکز لرستان را پیش بینی کرده ایم.

رشیدی نیا برنامه های آخرین روز هفته دولت در لرستان را که عنوان «شهید رجایی و باهنر الگوهای جاودان خدمت» نامگذاری شده را افتتاح واحدهای مسکن مهر در خرم آباد و همچنین برگزاری بزرگداشت هشت شهریور در حوزه علمیه خرم آباد اعلام کرد.