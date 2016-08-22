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۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

در مراسم استقبال مطرح شد؛

بهداد سلیمی: پس از ۱۰ سال دست خالی برگشتم

بهداد سلیمی: پس از ۱۰ سال دست خالی برگشتم

قائم‌شهر - بهداد سلیمی وزنه‌بردار دسته فوق سنگین کشور گفت: پس از ۱۰ حضور در مسابقات بین‌المللی برای اولین بار دست‌خالی برگشتم و حس شرمساری دارم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم استقبال قائم‌شهری‌ها بابیان اینکه پس از ده سال حضور در مسابقات بین‌المللی برای اولین بار با دست‌خالی برگشتم، اذعان کرد: حس شرمساری دارم و به همه ایرانیان عزیز قول می‌دهم با سعی و تلاش بیشتر همیشه با دست‌پر از مسابقات بازگردم.

 وی ضمن تقدیر از حمایت‌های مردم و مسئولان گفت: به‌عنوان یک مازندرانی و قائم‌شهری افتخار می‌کنم که بتوانم سرود جمهوری اسلامی ایران را در جهان به صدا درآورم.

خاطرنشان می‌کند: بهداد سلیمی در المپیک یورو ۲۰۱۶، درحرکت یک‌ضرب با بالا بردن وزنه ۲۱۶ کیلو، رکورد جهان را جابجا کرد اما درحرکت دوضرب بااینکه با موفقیت وزنه‌اش را بالا برد اما فدای ناداوری شده و از کسب مدال المپیک محروم شد.

قهرمان وزنه‌برداری کشورمان در میان خیل عظیمی از مردم قائم‌شهر وارد این شهرستان شد، و مورد استقبال قرار گرفت ضمن پاسخ به ابراز احساسات مردم گفت: اگر دردی هست به عشق مردم است.

کد مطلب 3748507

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    نظرات

    • مجید موسی پور ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
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      خسته نباشی دلاور خدا قوت نازنین پهلوان !تو چرا شرمساری اونایی باید شرمسار باشند که در روز روشن خورشید رو انکار میکنند سرت رو بالا بگیر ما ایرانیها به داشتنت افتخار میکنیم
    • آ ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
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      عکسهایی که از مراسم استقبال از سهراب مرادی گذاشتین خیلی خوشحال کننده بود دست اصفهانیها درد نکنه از این افراد واقعا باید تقدیری درخورشون بشه

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