بهداد سلیمی: پس از ۱۰ سال دست خالی برگشتم

به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم استقبال قائمشهریها بابیان اینکه پس از ده سال حضور در مسابقات بینالمللی برای اولین بار با دستخالی برگشتم، اذعان کرد: حس شرمساری دارم و به همه ایرانیان عزیز قول میدهم با سعی و تلاش بیشتر همیشه با دستپر از مسابقات بازگردم.
وی ضمن تقدیر از حمایتهای مردم و مسئولان گفت: بهعنوان یک مازندرانی و قائمشهری افتخار میکنم که بتوانم سرود جمهوری اسلامی ایران را در جهان به صدا درآورم.
خاطرنشان میکند: بهداد سلیمی در المپیک یورو ۲۰۱۶، درحرکت یکضرب با بالا بردن وزنه ۲۱۶ کیلو، رکورد جهان را جابجا کرد اما درحرکت دوضرب بااینکه با موفقیت وزنهاش را بالا برد اما فدای ناداوری شده و از کسب مدال المپیک محروم شد.
قهرمان وزنهبرداری کشورمان در میان خیل عظیمی از مردم قائمشهر وارد این شهرستان شد، و مورد استقبال قرار گرفت ضمن پاسخ به ابراز احساسات مردم گفت: اگر دردی هست به عشق مردم است.
نظر شما