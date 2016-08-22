برگزاری همایش بزرگ «اسکیت و خانواده» در همدان

مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش بزرگ «اسکیت و خانواده» به مناسبت روز همدان و هفته دولت خبر داد و گفت: این همایش روز جمعه ۵ شهریور ماه با همکاری شهرداری همدان و استانداری همدان در بلوار ارم همدان برگزار می شود.

مجیدی هدف از برگزاری این برنامه را گرامیداشت هفته دولت و روز همدان عنوان کرد و گفت: در برنامه ریزی های انجام شده پتانسیلهای این رشته جذاب و جدید به همشهریان معرفی می شود.

رئیس هیئت اسکیت استان همدان از برگزاری مسابقه سرعت ۱۰۰متر بین نونهالان خبر داد و گفت: به نفرات برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

مجیدی یادآور شد: در این مراسم از برگزیدگان و ملی پوشان اسکیت تجلیل خواهد شد.