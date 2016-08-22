به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی صبح دوشنبه در مراسم روز پزشک که با حضور رئیس جمهوری در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد از دکتر روحانی که به رغم روز کاری پر تراکم و پیش از آغاز هفته دولت، دعوت جامعه پزشکی کشور را برای حضور در این جمع پذیرا شد، قدردانی کرد.

وی گفت: در کشور ما از قدیم الایام در هرخانه‌ای از بچه ها می‌پرسیدند «وقتی بزرگ شدی، می‌خواهی چه کاره شوی؟» اکثر قریب به اتفاق‌شان می‌گفتند «پزشک» و پزشکی از رشته‌ها و حرفه‌هایی است که رویه‌ و ظاهری دارد و حقیقت و درون مایه‌ای.

هاشمی افزود: واقعاً باید پزشک بود تا حقیقت مسیر به واقع سخت ۷ ساله گرفتن مدرک دکتری را درک کرد؛ پس از آن خدمت سربازی، گذراندن طرح در منطقه‌ای محروم با حداقل حقوق و اگر توفیقی دست دهد، دوباره سال درس و کلاس و کتاب و کشیک‌های شب با لحظاتی به واقع خاص، که باز هم باید پزشک بود تا درکش کرد.

وزیر بهداشت گفت: بسیاری از شب‌هایی که اغلب مردم در خواب آرامند؛ پزشکان بر سر دوراهی‌های تصمیم‌گیری برای نجات جان هموطنی، استرس و التهابی را تجربه می‌کنند که کم‌تر انسانی در طول عمر با آن مواجه می‌شود.

وی افزود: در ادامه راه، باز هم درس است و آموختن و تجربه کردن؛ برای پزشکی حاذق ماندن؛ برای خدمت بهتر و بیشتر به مردم؛ برای ادای دین به میهن.

وزیر بهداشت گفت: پزشک پیش از دارا بودن هر جایگاهی، خادم مردم است و برای رسیدن به جایگاه رفیع و با ارزش خدمت به هموطنان، پزشک، نه تنها سختی، بلکه زجرهای فراوانی را متحمل می‌شود.

هاشمی گفت: کمتر گروهی از فارغ‌التحصیلان دیگر رشته‌ها چنین رابطه تنگاتنگی با مردم دارند؛ با چنین اضطراب و استرس‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند و چنین نقش پررنگی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور دارند.

وی با بیان اینکه شما به‌ خوبی ارزش و نقش خدمات حوزه سلامت در توسعه پایدار کشور را می‌دانید، گفت: «اعتماد مردم به پزشک» اصلی‌ترین رکن در این عرصه و ارائه بهینه خدمات و افزایش میزان رضایت هموطنان است و امیدوارم همه آنها که باید، فارغ ازنگاه‌های جناحی و گروهی، برای تقویت این احساس تلاش کنند.

هاشمی تصریح کرد: قطعا بیشترین نقش را خود جامعه پزشکی دارد؛ اما رسانه‌ها و آنها که تریبون‌های رسمی در اختیاردارند نیز سهم مهمی در این مورد دارند.

وزیر بهداشت گفت: برای من، جامعه پزشکی و همه آنها که در حوزه بهداشت و درمان کشور فعال هستند، باعث مباهات است که در دولتی مشغول خدمت هستیم که اولویت حوزه اجتماعی‌اش سلامت مردم و جلودار این حرکت، رئیس جمهوری کشور است.

هاشمی خاطرنشان کرد: ما نیز تمامی تلاش خود را به کار بستیم تا از این فرصت برای خدمت بیشتر به مردم بهره بگیریم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه «طرح تحول نظام سلامت» مولود دیدگاه دولتی که اولویت حوزه اجتماعی‌اش سلامت مردم بود، گفت: این طرح با حمایت مقام معظم رهبری و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توانست ادامه یابد.

هاشمی، عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه‌های سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات سلامت را اهداف اصلی طرح تحول سلامت عنوان کرد.

وزیر بهداشت با یاد آوری این که تنها در مراکز درمانی کشور، حاشیه شهرها و به‌ویژه مناطق محروم، می‌توان عمق این تحول شگرف را دید و درک کرد، گفت: بیمه همگانی که از آرزوهای دیرین مردم و مسئولان کشور بود؛ با اجرای این طرح تحقق یافت و طی دو سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون نفر بیمه شدند.

هاشمی افزود: از طریق کاهش سهم مردم در هزینه‌های بستری بیمارستان‌های دولتی از ۳۷ درصد به ۸.۵ درصد، از ۱۵ اردیبهشت ۹۳ تا امروز حدود ۱۵ میلیون نفر از بیماران بستری تحت حمایت مالی قرار گرفته‌اند و شاید اگر همین یک مورد، نتیجه طرح تحول می بود؛ باید این طرح را موفق معرفی می‌کردیم و ادامه می‌دادیم؛ اما امروز شاهد ده‌ها اثر دیگر طرح تحول در زندگی مردم هستیم.

وزیر بهداشت به دیگر دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی پر مصرف به‌طور متوسط ۴۲ درصد نسبت به آغاز کاردولت کاهش یافته است. نزدیک به ۶ هزار متخصص در مناطق محروم مشغول به کار شده‌اند که میزان ۵ درصد تمام وقتی متخصصان را به ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند.

هاشمی افزود: بسته «ارتقاء کیفیت هتلینگ» باعث شده در شهرهای مختلف کشور، ۳۹ هزار تخت بیمارستانی، بخش‌ها و اتاق‌های عمل نوسازی شود.

وزیر بهداشت «ترویج زایمان طبیعی» را گام دیگری از اجرای طرح تحول عنوان کرد و گفت: در این زمینه علاوه بر نوسازی و تجهیز بخش‌های زایمان، ۱۸۰۰ واحد تک‌نفره زایمان ساخته و تجهیز شد و با توجه به سیاست‌های کلی جمعیت، کاهش ۷ درصدی سزارین را شاهد بوده‌ایم.

هاشمی گفت: ایجاد ۲۱ پایگاه اورژانس هوایی در مناطق مختلف کشور، باعث شده بسیاری از هموطنان نیازمند به خدمات درمانی به موقع به بیمارستان اعزام شوند و گاه از مرگ حتمی نجات پیدا کنند و در همین راستا طی دو سال گذشته ۷۲ اورژانس بیمارستانی هم بهسازی و نوسازی شده ‌است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه کمبود تخت‌های بیمارستانی در کشور چنان بدیهی است که هیچ کسی منکر آن نمی‌شود ، گفت: شاخص ۱.۷ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر از جمعیت کشور، ما را در رتبه شانزدهم منطقه قرار داده است. ما ۵۸۸۶۰ تخت فرسوده در کشور داریم؛ و این به معنای این است که ۶۷ درصد بیمارستان‌های کشور فرسوده هستند.

وی افزود: در دولت یازدهم، به رغم تمامی کمبودهای مالی (ارزی و ریالی) برای رفع این کمبود هر سال به طور میانگین ۵۰۰۰ تخت ساخته شده و در مجموع حدود ۲۰ هزار تخت مورد بهره برداری قرار گرفته و خواهد گرفت.



وزیر بهداشت یادآور شد: پیش از آغاز طرح تحول، در کل کشور ۵۷۰۰ تخت مراقبت ویژه وجود داشت و با اجرای گام بسیار مهم توسعه بخش‌های مراقبت ویژه، تعداد تخت‌های ویژه کشور که طی ۵۰ سال و به تدریج راه‌اندازی شده بودند؛ طی دو سال حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.



هاشمی به وجود جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر و ۲۰۰ هزار نفر حاشیه نشین در بیش از ۷۰۰ سکونتگاه غیر رسمی بر اساس سرشماری سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: وظیفه ما بود که به این هموطنان توجهی ویژه داشته باشیم؛ افرادی که به سبب فقدان زیرساخت‌های لازم در محل زندگی، در معرض آسیب‌های اجتماعی، انواع بزهکاری، خشونت، اعتیاد و بیماری‌های واگیر و غیر واگیر قرار داشتند و شاخص‌های سلامت در این مناطق بسیار پایین‌تر از مناطق روستایی کشور بود.

وزیر بهداشت افزود: برای این کار پایگاه‌های سلامت در حاشیه شهرها و همچنین شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر راه‌اندازی شد و هر پایگاه ۱۲۵۰۰ نفر را تحث پوشش قرار داد و به ازای هر ۲ تا ۴ پایگاه سلامت هم یک مرکز خدمات جامع سلامت تاسیس شد.

هاشمی گفت: امروز در این بخش بیش از ۶ هزار مراقب سلامت و ۵۰۰ کارشناس سلامت روان و آسیب‌های اجتماعی مشغول ارائه خدمات هستند و پزشک عمومی، دندان‌پزشک، کارشناسان تغذیه، بهداشت محیط و آزمایشگاه نیز در خدمت حاشیه نشینان هستند.



وزیر بهداشت همچنین به وضعیت سلامت در روستاهای کشور پرداخت و گفت: بیش از ۲ هزار خانه بهداشت طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۹۴ ساخته شد و کار ساخت ۲۷۶ مرکز بهداشتی ـ درمانی روستایی هم از دی ماه ۱۳۹۴ کلید خورد.

هاشمی گفت: در حال حاضر تمام مراکز مجری برنامه بهداشت و درمان روستایی دارای پزشک، ماما و تیم سلامت هستند. قرص آهن، اسید فولیک و مولتی ویتامین به مادران باردار داده می‌شود و به کودکان زیر ۲ سال قطره‌های آهن و مولتی ویتامین و AD خورانده می‌شود. دختران و پسران هم مکمل‌های لازم را دریافت می‌کنند.



وزیر بهداشت همچنین گفت: بحران داروی کشور نیز که یکی از دغدغه‌های جدی رئیس جمهوری و مشکلات مردم در شروع کاردولت یازدهم بود، به سرعت رفع شد و کمبود دارو از ۳۵۰ قلم به کمتر از ۳۰ قلم رسیده است.

هاشمی در عین حال یادآور شد: سیاست حمایت از تولید داروی داخلی، باعث شده سهم این بخش به رقم ۷۰ درصد افزایش یابد که در چند سال اخیر بی‌نظیر بوده است. در همین مدت میزان ارز اختصاص داده شده به واردات دارو، سیری نزولی داشته چنان که در سال ۱۳۹۴ به رغم رفع کمبودها کمتر از سال ۱۳۹۰ بوده است.



وزیر بهداشت در ادامه گفت: در حوزه آموزش، تحقیق و پژوهش و سامان دادن به فعالیت خیرین و سمن‌های حوزه سلامت نیز به دستاوردهای بزرگی دست یافته‌ایم .

هاشمی اظهار امیدواری کرد: طرح بزرگ ملی تحول سلامت با حمایت دولت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، باید، به مسیر خود ادامه دهد و از مناقشات سیاسی و جناحی در امان بماند تا مردم همچنان از نتایج آن بهره‌مند شوند.

وزیر بهداشت در پایان گفت: در ادامه این مسیر بیش از همه، بعد از خداوند سبحان و کریم و حمایت های مردم و مهربان شریف ایران چشم امید ما رئیس جمهوری است.