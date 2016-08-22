به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی روند اجرایی پروژه شبکه سد خداآفرین تصریح کرد: پایاب سد خداآفرین از مهمترین پروژه‌های آبی کشاورزی است و در سفر رئیس‌جمهور از محل صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار شد.

وی افزود: این پروژه تبدیل ۲۳ هزار هکتار اراضی دیم به آبی است و بزرگ‌ترین پروژه آبی شمال غرب کشور محسوب می‌شود.

به گفته رئیس جهاد کشاورزی استان این پروژه در چهار جبهه در حال اجرا است و با پیشرفت فیزیکی مطلوبی در هر چهار جبهه مواجه است.

سروی با تأکید به اینکه خداآفرین به عنوان پروژه تحول ساز شمال استان تعریف شده است، ادامه داد: همزمان با اجرای پروژه بهره‌برداری از آن نیز آغاز می‌شود تا برکات آن هر چه زودتر شامل حال مردم ساکن شود.

وی با تأکید به اینکه این پروژه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن به تولیدات کشاورزی اردبیل اضافه می‌کند، تأکید کرد: در عین حال به منظور ارزش‌آفرینی صنایع تبدیلی در پیرامون پروژه تعریف شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان به احداث مجتمع‌های گاو شیری، کارخانه تولید داروهای گیاهی، کارخانه محصولات لبنی، پرورش ماهیان خاویاری و کارخانه روغن‌کشی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران متعددی برای اجرای صنایع تبدیلی مراجعه دارند.