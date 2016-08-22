به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ در ادامه انتخاب لالجین همدان به عنوان شهر جهانی سفال، جمعی از هنرمندان سفال لالجین همدان طی نامه ای از رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور برگزاری جشن شهر جهانی سفال لالجین در این شهر را خواستار شدند.

گفتنی است، این هنرمندان اعلام کردند به همین منظور در لالجین تلاش می شود که برنامه ای درخور و شایسته شهر جهانی سفال برای میهمانان خارجی و داخلی برگزار شود.

لازم به ذکر است، مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در پی درخواست این هنرمندان پرتلاش لالجین با برگزاری این مراسم در لالجین موافقت کردند.

یادآور می شود، جشن شهر جهانی سفال لالجین صبح روز پنجشنبه ۴ شهریور ماه با حضور مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، استاندار استان، شهردار، مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از مدیران ستادی و استانی و نیز هنرمندان سفال لالجین در شهرلالجین همدان برگزار می شود.