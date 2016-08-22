احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج «اوپن» ابن‌سینا اظهار داشت: سیزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج «اوپن» ابن‌سینا از سوم شهریور آغاز می‌شود و نهم شهریورماه با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان می‌رسد.

وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور ۳۰۰ شطرنج‌باز از ۱۴ کشور در دو گروه ریتینگ بالای ۲۱۰۰ و ریتینگ زیر ۲۱۰۰ در سالن ۶ ‌هزارنفری انقلاب همدان برگزار می‌شود.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به استقبال مناسب از این مسابقات گفت: ۲۵ شطرنج‌باز خارجی از کشورهای جمهوری آذربایجان، اوکراین، روسیه، گرجستان، قزاقستان، تاجیکستان، هلند، عراق، ارمنستان، ترکیه، روسیه، برونئی ولتونی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

بابایی عنوان کرد: استاد بزرگ تیویاکف قهرمان اسبق اروپا به همراه استاد بزرگ احسان قائم‌مقامی کاپیتان تیم ملی شطرنج کشورمان نیز در این دوره از رقابت‌ها حضور می‌یابد.

وی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئت‌های ورزشی است، عنوان کرد: خانواده‌ها باید برای رسیدن به این مهم پای‌کار بیایند که در این راستا خط‌مشی و مسیر را برای خانواده‌ها فراهم می‌کنیم تا به‌راحتی بتوانند فرزندان خود را در کلاس‌ها ثبت‌نام کنند.