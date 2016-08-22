شهرام مکری و فرهاد توحیدی چراغ جشنواره «سلامت» را روشن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از آغاز جشنواره فیلم «سلامت» کارگاه های آموزشی فیلمسازی فرهاد توحیدی و شهرام مکری امروز اول شهریور با حضور جمعی از دانشجویان رشته های پزشکی و هنر و علاقمندان به فیلمسازی در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد که این کارگاه‌ها با اقبال روبه‌رو شد.

مطابق اولین ساعات همه جشنواره های سینمایی امروز پردیس چارسو در فضایی آرام و خلوت به سر می برد و به نظر می رسد با شروع نمایش فیلم ها و حضور عوامل شان رفته رفته شلوغ تر شود.

از دیگر نشست هایی که در ساعات بعد از ظهر شاهدش هستیم به سه نشست تخصصی درباره سبک زندگی، اوتیسم و فرزندپروری می‌توان اشاره کرد که قرار است غلام رضا آزادی در رابطه با موضوع اول صحبت کند و شقایق دهقان یا رضا یزدانی به عنوان سفیران اوتیسم در نشست دوم حضور داشته باشند همچنین ستاره اسکندری نیز به بهانه حضورش در فیلم سینمایی «هیس دخترها فریاد نمی زنند» در نشست مربوط به فرزندپروری حضور خواهد داشت.

همچنین برخی آثار قابل توجه سینمایی که امروز در این رویداد به نمایش در می آیند عبارتند از «عصر یخبندان» به کارگردانی مصطفی کیایی، «برادرم خسرو» ساخته احسان بیگلری و «آتش بس ۲» به کارگردانی تهمینه میلانی.